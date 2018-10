Kincsek kerültek elő a rekord alacsony Dunából Érdnél

Egy 18. század közepén elsüllyedt hajó rakományát fedezték fel a rekord alacsony Dunában a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum régészei Érdnél. Gulyás Gábor az intézmény igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy egy amatőr hobbirégész kereste meg őket "az érdi Duna-szakaszon, a folyómeder időlegesen kiszáradt részében talált egy réginek tűnő kolompot."

Az igazgató beszámolója szerint már a feltárás első napján több mint ezer pénzérmét tártak fel, részint magyar pénzeket, de nagyon sok nyugat-európai például németországi, németalföldi érmét is. A legújabb egy 1745-ös, Mária Terézia-korabeli pénzérme, ez is arra utal, hogy a hajó a 18. század közepén süllyedhetett el a Dunában, tette hozzá az intézményvezető. A pénzérmék mellett főként kézifegyverek - tőrök, lándzsák, kardok -, ágyúgolyók és használati tárgyak kerültek elő eddig.

Gulyás Gábor beszámolt arról is, hogy drón segítségével magát a hajóroncsot is megpróbálták felkutatni, és sikerült is beazonosítani valamit, ami akár a hajó maradványa is lehet. Ez egyelőre csak feltételezés, de a múzeum búvárrégésze szerdán tervezett alámerülni és ellenőrizni a roncsot.