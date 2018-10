A volt CEU-s kormányszóvivő szerint a CEU csak blöfföl

A kormányzati kommunikáció most is humoránál volt, és a CEU-n végzett Kovács Zoltánt állította ki, hogy mondjon valamit a CEU kivonulásáról.

Michael Ignatieff, az egyetem rektora csütörtökön jelentette be, hogy a CEU az amerikai akkreditációjú mester és doktori képzéseire jelentkező hallgatói a 2019-20-as tanévtől a CEU új bécsi kampuszán fognak tanulni. A lépést azzal indokolta, hogy a magyar kormány nem írta alá az intézmény New York-ban akkreditált amerikai intézményként szabadon működhessen Budapesten.

De Kovács Zoltán szerint a CEU bejelentése, hogy az amerikai diplomák kiosztását Bécsbe költöztetik,



egy Soros-féle politikai blöff.

Kovács Zoltánnál bejelzett a blöffradar

A kormányszóvivő azt mondta, hogy Közép-Európai Egyetem „ezelőtt is, ma is és véleményünk szerint a jövőben is” Magyarországon fog működni. Az a bejelentés, hogy az egyetem az amerikai diplomák kiosztását Bécsbe költözteti, ennek a politikai blöffnek a része, a kormány pedig ilyenekre nem reagál, nem dolga ezekkel foglalkozni.



Kovács Zoltán a további tárgyalásokra vonatkozó kérdésekre válaszolva azt mondta, inkább azokkal a tényekkel kellene a CEU-nak foglalkoznia, amelyeket „már ezerszer közöltek velük”. Az egyetem pontosan ismeri a magyar szabályozást, amelyek szerint működhetne, a tényleges megfelelés helyett azonban politikai blöff a válasz. (MTI)