A görög Iefimerida közölt egy képsorozatot a Szalonikiben szurkoló Orbán Viktorról. A képek szerint most is ott van vele Erdogannal közös barátja, Adnan Polat is, aki néha a miniszterelnök vejével is üzletel.

És persze ott van mellette Garancsi István is:

Ráadásul a Vidi vezérszurkolójának most az eredményre sem lehet panasza: a magyar csapat az első félidőben két gólt is bevarrt a PAOK-nak.