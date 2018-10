Orbán és Erdogan közös barátja, aki mindenhol ott van

Az elmúlt két évben sokat írtam róla, de személyesen egyetlen egyszer találkoztam Adnan Polattal - és akkor fel sem ismertem.



2015 decembere volt, amikor a Four Seasons bejáratánál szembetaláltam magam Orbán Viktorral és egy vele látványosan jó viszonyban lévő, ismeretlen úriemberrel. Akkor hiába pörgettem át a kormány környékén forgolódó közel-keleti figurák fotóit, nem találtam az én emberem képét. Néhány hónappal később jelentek meg az első magyar cikkek a török üzletemberről, és ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy a NER egyik legkülönösebb szereplője a magyar közélet ismert arca lett.

Adnan Polat saját bevallása szerint egyaránt barátja Orbánnak és Erdogannak, és a török elnök mostani látogatásának apropója, Gül Baba türbéje is az ő felségterülete.

Orbán Viktor körbevezeti Adnan Polatot a felcsúti Pancho Aréna tetején Fotó: Bors/Réti Zsolt

Ebből az ünnepélyes alkalomból röviden összeszedtük, milyen magyar melókbe kezdett a török oligarcha, hogyan kapcsolódik az Orbán családhoz, illetve mit köszönhet a magyar kormánynak - és nekünk, adófizetőknek.



Családi kapcsolatok

A Fidesz felől azt lehetett hallani, hogy Orbán és Polat nem csak üzleti, hanem kifejezetten bensőséges baráti viszonyban vannak már régóta. 2005-ben Mészöly Kálmán mutatta be egymásnak az ellenzéki pártvezért és a Galatasaray elnökét, akik utána együtt járták Isztambult, és nézték az épülő stadionokat.

Polat inkább kerülte eddig a magyar nyilvánosságot, de Orbán miniszterelnöki eskütételét a parlamenti páholyból nézte a fiával, és Londonba is elkísérte meccset nézni nemrég.



A Magyar Narancs többek között olyan képeket is készített, amelyeken Polat és a fia, Kerim üldögél a Four Seasons teraszán Orbán Ráhellel.



Az Orbán-gyerekek unokatestvére, Szeghalmi Balázs Polat egyik törökországi irodájában kapott munkát.



De a legtöbb szó a Tiborcz Istvánnal közös üzletről esett.



A három ingatlanos: Pharaon, Polat és Tiborcz

Polat első látványos befektetései az értékes műemlék ingatlanok voltak. Alighogy bejegyezték a magyar cégeit, már össze is fonódtak Tiborcz István céghálójával.



2016 márciusában eladták közös tulajdonukat, a József nádor téri Postabank-székházat Ghaith Pharaon, a körözött szaúdi pénzmosó cégének.



Tiborczé és Polaté volt a Városligeti fasorban álló villa, a Rátkai klub régi épülete. Az Átlátszó írta meg, hogy ebből Tiborcz kiszállt, a felújított épület maradt Polaté.

Az egykori Rátkai-klub, vagyis a Spitz-villa Fotó: Átlátszó

Megy a pénz: a kereskedőházak

A finoman szólva is kétséges eredményességű külföldi kereskedőház-hálózat legnagyobb nyertese is Polat volt. Már súlyos százmilliókat csengettek ki a magyar adófizetők a Polat Holding leányvállalatának, hogy a hivatalosan semmilyen üzletet nem eredményező irodákat üzemeltessék, amikor még egy személyre szabott, nettó 3,3 milliárdos tendert is behúztak 2016-ban. Ebből a keretből 4 éven keresztül havi 70 milliót kaptak (volna), hogy segítsék a magyar vállalkozásokat öt török városban, Görögországban és Cipruson, de két év után, idén nyáron a külügy lefújta az egész, súlyosan veszteséges kereskedőházas programot.

A közvetítő

Ha Orbán Viktor hivatalos programjait, az ezekről szóló közleményeket nézzük, akkor úgy tűnik, hogy soha nem tárgyalt Polattal. A török üzletember ugyanakkor többször nyilatkozott ilyen találkozókról, a 2016-os puccs után például ezt mondta egy török lapnak: „Találkoztam a magyar miniszterelnökkel. Ő elmondta, hogy a török demokrácia mellett van, és a választott kormányt és elnököt támogatja.” Polat emellett hivatalosan is közvetít a két ország között:

ő a Török Külgazdasági Kapcsolatok Bizottsága (DEIK) magyar tagozatának elnöke, míg magyarországi intézője/cégvezetője, Suat Gökhan Karakus a „Török-Magyar Kereskedelmi Kamara magyarországi elnöke és Törökország Európai Üzleti Bizottságának alelnöke”.



Az alapítványa - amelyről mindjárt szó lesz - egy tavaly decemberi kormányrendelet értelmében „közreműködik Magyarország gazdasági érdekeinek külföldön történő érvényesítésében, az ehhez kapcsolódó kereskedelem-fejlesztési tevékenységben és a kedvező Magyarország-kép kialakításában”.



Továbbá „stratégiát dolgoz ki a Magyarországon található oszmán–török kulturális értékek megőrzésére”, az Orbán Ráhel-féle Magyar Turisztikai Ügynökség és a kormány segítségével.

Polat korábban is vitt ki magyar újságírókat Törökországba, hogy kedvező színben tüntessék fel a puccs utáni megtorlásokat nyögő országot;

és nem mellesleg az ő - egyébként nem túl jó helyen lévő - irodaházába költözött át az Isztambuli Magyar Intézet, az Isztambuli Magyar Főkonzulátus, az Eximbank isztambuli képviselete, valamint a Magyar–Török Kereskedőház is.

Adnan Polat főszervező beszél az ankarai Török-Magyar Üzleti Fórumon 2017-ben, ahol Orbán Viktor is felszólalt Fotó: HALIL SAGIRKAYA/Anadolu Agency

Napenegia

Egy éve Polat a török Forbesnak mesélt arról, hogy 5 éven belül 700 millió dollár (185 milliárd forint) értékben szállna be a magyar napenergiába, amiből 1000 MW-os kapacitást akar elérni - ez négyszer akkora teljesítmény, mint amennyi az országban most van, de azt is mondhatjuk, hogy ez egy fél paksi erőmű.



A török oligarcha a karzatról hallgatta, hogy Orbán Viktor a beiktatásán kijelenti: „Az új napelemparkok, valamint Paks II. a tiszta és fenntartható energiatermelés élvonalába emelik majd Magyarországot.”

Másfél héttel a választások után, egyetlen nap alatt hét naperőműcéget vásárolt fel Polat az addig meglévő kettő mellé.

Ezek egy része az Ajka–Halimba–Kolontár háromszögben egy összesen 40 megawatt kapacitású napelempark-rendszert fejleszt - írta a Heti Válasz. És a kötelező átvételi rendszer (kát) keretében a következő 25 évben állami támogatással, a piacinál magasabb áron értékesíthetik a villamos energiát a MAVIR-nak.

Közvágóhíd

Adnan Polat egyik cége vette meg a Közvágóhíd 4,6 hektáros területét tavaly ősszel, miután az R33 nevű szórakozóhelyet nem sokkal korábban egy rendőrségi razzia után bezárták. A HVG most írt hosszabban Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztéséről: a Müpa mögötti, Dunához közeli, hat focipályányi területen 1232 lakást és 45 ezer négyzetméternyi irodát, 1921 férőhelyes mélygarázst, egy 200 szobás szállodát és 8 ezer négyzetméter bolthelyiséget építenek.

Ehhez minimum 7, inkább 12 emeletes épületeket kell felhúzni - írja a hetilap, amihez viszont a fővárosnak módosítania kellett a szabályozást. Ezt villámgyorsan, három hónap alatt meg is tette: eddig maximum 16 méter magas házakat lehetett ott építeni, de Polatnak már 45 métereset is szabad. De nagyot engedtek a zöldfelület előírt arányából is, a talajszint beépíthetősége pedig 50-ről 80 százalékra nőtt.

Fotó: Chapman Taylor

Fotó: Chapman Taylor

A Sorokári úton napi 54 400 gépjármű halad át, Polat új negyedéből pedig naponta plusz 5000 ember terheli majd a sűrűn beduguló út forgalmát. A kormányhivatal azonban megállapította, hogy a beruházásnak nincs jelentős környezeti hatása - írja a HVG.

Gül Baba türbéje

Polat először 1977-ben járt a Mecset utcában, és elszomorították az áldatlan állapotok. Tavaly az egyik cége, az ALX díszes könyvet szentelt Gül Babának, akit Polat a török-magyar barátság szimbólumának tart.

A muszlim zarándokhelyet 2,5 milliárdból felújították és átalakították, majd egy kormányrendelettel az egész működtetését átadták a már eleve közpénzzel támogatott Gül Baba Türbéje Alapítványnak.

Az emlékhely fenntartására a kormány ezentúl évi mintegy 700 milliót utal az alapítványnak, amelyet Polat vezet.

Az LMP képviselői tiltakoztak nyáron, hogy a beruházás „aránytalanul túlzó mértékű, korrupciógyanús és üzleti ügyletekre alkalmas”, ráadásul szakértői becslések szerint jóval alacsonyabb költségvetési forrásból is megvalósítható lett volna.

Gül Baba és a felújított épület Fotó: botost/444.hu

Az alapítványt nem magáról nevezte el Polat, mint néhány cégét vagy irodaházát, de elég egyértelmű, hogy ki a főnök. A bírósági bejegyzések szerint az alapítvány kuratóriumának tagja volt korábban Magyar Levente és Hoppál Péter államtitkár, de ők távoztak, és idén márciusban jött a helyükre Szijjártó volt kabinetfőnöke, Dr. Bán-Czifra Gabriella, illetve Szalai István (akinek legalábbis ugyanaz a neve, mint a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. egyik igazgatójának).

Mindössze hárman bizonyultak alapembernek a kuratóriumban: Polat, a Karakus nevű intézője, illetve Rahói Zsuzsanna, a miniszterelnök tanácsadója, aki annak idején ott üldögélt Orbán Ráhellel és Kerim Polattal a Gresham-palota teraszán. Továbbá az iratokból az is kiderül, hogy

az alapítvány képviseletére kizárólag, de egyedül is jogosult: Adnan Polat.

A felújítás már hónapok óta kész, de megvárták, hogy maga Erdogan elnök avathassa fel a Polat türbéjét.