Trump szerint civilizáltabban kellene beszélniük a politikusoknak

Civilizáltabb hangnemet szorgalmazott az amerikai politikai élet szereplői körében Donald Trump elnök egy választási kampányrendezvényen szerdán este, miután a nap folyamán több demokrata párti politikus címére és a CNN hírtelevízió szerkesztőségébe küldtek robbanószerkezetet, vagy fehér port.



Az elnök egy wisconsini nagygyűlésen - miközben ismét elítélte a történteket és ígéretet tett az elkövetők mihamarabbi kézre kerítésére - azt hangoztatta, hogy a politikai arénában szereplőknek fel kell hagyniuk politikai ellenfeleik becsmérlésével. „Senkinek nem szabad a politikai ellenfeleit gazemberekhez hasonlítania, ami pedig gyakran megtörténik” - fogalmazott Trump, aki már úgy van vele, hogy a politikai erőszak, vagy az ezzel való fenyegetődzés az amerikai demokrácia elleni támadás. „Egyetlen nemzet sem lehet sikeres, ha eltűri az erőszakot vagy az erőszakkal történő fenyegetődzést, mint a politikai megfélemlítés eszközét.” Hozzátette, hogy az ilyen magatartást erőteljesen vissza kell utasítani és határozottan el kell járni vele szemben, és hogy a politikai élet szereplői hagyjanak fel egymás morális lejáratásával.

Donald Trump üzent a sajtónak is. „A médiának szintén megvan a maga felelőssége abban, hogy megteremtse a civilizált hangnemet és abbahagyja a végtelen ellenségeskedést, az állandó negatív, gyakran hamis alapokon nyugvó támadásokat és ilyen történetek tálalását” - hangsúlyozta. „Azt akarjuk, hogy mindenki békességben és harmóniában éljen együtt, erre képesek is vagyunk és ez meg is fog történni” - fogalmazott.

Szerda délután Hillary Clinton - Trump demokrata párti vetélytársa a 2016-os elnökválasztáson - a megosztottsággal terhes politikai légkört okolta a robbanószerkezetek elhelyezéséért. Jeff Zucker, a CNN hírtelevízió elnöke kifejezetten a tévét állandóan támadó Donald Trumpot és a Fehér Ház szóvivőjét, Sarah Huckabee Sanderst tette felelőssé a történtekért, mert - mint fogalmazott - „nincsenek tisztában azzal, hogy a szavak számítanak”.

Szerdán robbanószerkezetet, vagy fehér port tartalmazó csomagokat küldtek a Clinton-házaspár, Barack Obama volt elnök és további három demokrata párti politikus - Debbie Wasserman Schultz floridai, Maxine Waters kaliforniai képviselők, valamint Eric Holder, az Obama-kormányzat volt igazságügyi minisztere címére. Gyanús csomagot küldtek a CNN hírtelevízió New York-i szerkesztőségének épületébe is, amelyet rövid időre kiürítettek. A CNN szerint azt a csomagot John Brennannak, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatójának, a hírtelevízió rendszeres kommentátorának szánták.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerdán este megerősítette, hogy a robbanószerkezetek hasonlatosak egymáshoz, valószínűleg egy helyről származnak. Az FBI azt is közölte: a kezdetleges szerkezetek egyike sem robbant volna fel, és a CNN szerkesztőségébe küldött fehér por is ártalmatlan volt.

A héten először Soros Györgynek a New York államban lévő Katonah településen lévő villája postaládájában helyeztek el robbanószerkezetet, amelyet az egyik alkalmazott talált meg. Az esetet terrorcselekménynek minősítették, és az FBI keddtől terrorelhárító szakembereket küldött minden olyan New York-i helyszínre, amelynek bármi köze is van Soroshoz. (MTI)