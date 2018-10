Belebukhat az arcfestésbotrányba Amerika leghíresebb tévés műsorvezetőnője

Megyn Kelly (Mark Wilson/Getty Images/AFP) Fotó: MARK WILSON

Az Egyesült Államok egyik leghíresebb és legjobban fizetett tévés műsorvezetőnője az a Megyn Kelly, aki világszerte akkor vált először ismertté, amikor jobboldali-konzervatív-trumpista Fox News sztárjaként a 2016-os elnökválasztási kampány során kemény kérdéseivel többször is keményen megszorongatta Donald Trumpot. Utána akkor került mindenütt a címlapokra, amikor szexuális zaklatással vádolta meg a Fox News elnökét, Roger Ailes-t, majd évi több, mint 20 millió dollárért átigazolt a konkurens NBC-hez.



Kelly, aki korábban többször került bajba rasszistának vagy minimum érzéketlennek minősített megjegyzései miatt, e hét keddjén arról értekezett a reggeli műsorában, hogy kiskorában milyen természetes volt, hogy a gyerekek Halloweenkor feketére festhették az arcukat. A blackface, vagyis a nem fekete emberek arcának feketére mázolása - leggyakrabban színpadon vagy jelmezbálban - a kulturált világban mindenütt tuskóságnak számít, de Amerikában különösen érzékeny téma.

Az NBC 48 órán belül levette a képernyőről Kellyt, aki a legfrissebb hírek szerint nem is térhet vissza oda. Az ügyvédje állítólag már a távozás részleteiről tárgyal a csatornával, például arról, hogy kifizetik-e neki a 3 éves szerződésének idejére járó, összesen 69 millió dollárt.

De úgy tűnik hogy Kelly nem a békés válás híve, állítólag ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy a lelépéséről folytatott mai tárgyalásokon az ügyvédjén kívül Ronan Farrow szabadúszó újságíró, a Weinstein-botrányt kirobantó tényfeltáró cikk szerzője is jelen legyen. Farrow a híres cikkét ugyanis az NBC megbízásából írta meg, ám a csatorna azt elsüllyesztette, hogy Farrow végül a New Yorkerben tudja megjelentetni. Ezek után mind Farrow, mind Kelly többször is keményen támadták az NBC-t és annak elnökét, Andy Lack-et, utóbbi magán az NBC-n, élő adásban. Vagyis Farrow emlegetése nem más, mint nyílt provokáció.

(via Guardian)