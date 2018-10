Caitlyn Jenner azt hitte, Trump majd előre viszi az LMBTQ-emberek ügyét

Caitlyn Jenner, aki korábban még férfiként, Bruce Jenner néven olimpiai aranyérmes tízpróbázó volt, most pedig LMBTQ aktivista, véleménycikket írt a Washington Postba arról, hogy már nem bízik Donald Trumpban. Jenner egyike volt azoknak a hírességeknek, akik 2016-ban bíztak abban, hogy Trump elnökként kedvező változásokat hoz majd.

Fotó: Kevin Winter

Jennert különösen azzal nyerte meg az elnök, hogy több beszédében is azt mondta, ő kiáll az LMBTQ-emberek mellett, és javítani fogja a helyzetüket.

Caitlyn Jenner most az írja, már látja, hogy Trump ezt az ígéretét nem tartotta be, sőt politikája kifejezetten káros az LMBTQ-emberekre nézve. Számos intézkedés ebben az ügyben Jenner szerint egyenesen Trumptól származik, a Republikánus Párt pedig végrehajtja ezeket, Caitlyn Jenner ezért bennük is csalódott.

De azt írja, ő folytatni fogja aktivistaként a felvilágosító munkát, belátja korábbi hibáját, és tanult belőle. Már nem támogatja Trumpot és nem is javasolja ezt senkinek.