Sok konfliktusra számít a kormány az állami és a magánegészségügy szétválasztása miatt

Az Emmi parlamenti államtitkára szombaton a dr. Batthyány László Orvoskör Közhasznú Egyesület konferenciáján beszélt arról, hogy az állami és a magán egészségügyi rendszer szétválasztása az egyik legkonfliktusosabb terület lesz a következő időszakban.

Rétvári Bence szerint a folyamatnak azt kell eredményeznie, hogy egy intézményen belül ne vegyüljön az állami és a magán egészségügyi ellátás, vagyis a közkórházakban csak közellátást lehet majd igénybe venni, a magánellátásoknak pedig csak azokon kívül van a helye. Meglátása szerint a két ellátási típus keveredése sokszor egészségtelen helyzetekhez, például a közfinanszírozott szolgáltatások lassulásához vezet.

Az államtitkár szerint ez azért is fontos a szétválasztás, mert a magánellátásért fizetők érdekeivel is ellentétes, ha kivizsgálásuk, kezelésük is közintézményekben történik. (MTI)