A Kúria szerint nem volt garázdaság, amikor László Petra a menekülteket rugdosta

Kedden a Kúria bűncselekmény hiányában felmentette a garázdaság vétsége miatt ellene emelt vád alól László Petrát, aki 2015. szeptember 8-án Röszke külterületén lábon rúgott két menekültet.

László Petra az N1TV operatőre volt, amikor a menekültválság csúcsán, 2015 szeptemberében a magyar-szerb határnál dolgozott. Az operatőr a helyszínen készült videofelvételek tanúsága szerint egy menekült kislányba és fiúba belerúgott, egy kisfiát cipelő férfit pedig megpróbált elgáncsolni. Az esetről készült felvételek bejárták a világot, László rugdosódása sok szempontból a menekültválság egyik szimbóluma lett.



A Kúria közleménye szerint a vádlott cselekménye nem valósított meg garázdaságot.

Felidézték, hogy az operatőr a menekültválságról tudósított a szerb-magyar határszakasz közelében, és a rendőri intézkedés elől elfutó több száz ember rohama közben kettőt rúgott, egyet pedig megkísérelt felrúgni.



A Kúria megállapította, hogy az első- és másodfokon eljáró bíróságok megsértették a büntető anyagi jog szabályait, amikor a terhelt bűnfelelősségét megállapították, és vele szemben intézkedést (próbára bocsátást) alkalmaztak.



A Kúria kiemelte, hogy a megvádolt operatőr cselekménye - kihívó közösségellenesség hiányában - nem valósította meg a garázdaság vétségét, ám olyan jogtalan, erkölcsileg is helyteleníthető és törvény által szankcionált magatartás volt, amely a rendzavarás szabálysértési tényállását merítette ki.

A szabálysértés azonban már elévült, ezért az eljárást meg kellett szüntetni.

A bíróság a védő okfejtésével szemben a jogos védelem - mint büntethetőségi akadály - megállapíthatóságára nem látott okot, és döntését arra alapozta, hogy nem a terhelt magatartása sértette helyben a közösség nyugalmát, hanem a több száz bevándorló rendőri intézkedéssel szembeszegülő, káoszt előidéző rohama.

„Amikor a terhelt ebbe a mások által megzavart közállapotba beavatkozott, nem vált előidézőjévé a zűrzavarnak, helytelen reakciójával az események sorából nem tűnt ki, nem volt kihívó” - fogalmaztak.

A Kúria szerint az ítélkezési gyakorlat következetes abban, hogy kihívó közösségellenesség hiányában az erőszakos és megbotránkozásra vagy riadalomkeltésre alkalmas magatartás sem valósítja meg a garázdaság bűncselekményi alakzatát. Ez történt a vizsgált esetben is.

Közölték, hogy az eseményről utólag a médiában megjelent tudósítások, interpretációk és kommentárok folytán bekövetkező megbotránkozás vagy elítélő véleménynyilvánítás nem része a vád tárgyává tett cselekmény elkövetésének, így büntetőjogi értékelésének sem.

„Az utólagos hírverés által előidézhető hangulati hatások az ítélkezésen kívüli, bíróság által nem értékelhető következmények” - állapította meg a Kúria.

A Szegedi Törvényszék tavaly októberben jogerősen garázdaság vétségében bűnösnek mondta ki, és három évre próbára bocsátotta az operatőrt. Az akkori ítélet szerint László Petrát semmilyen jogtalan támadás nem érte, így nem is védekezhetett jogosan, ez nem is írható a javára. (via MTI)