Brutális a munkaerőhiány: egy év alatt harmadával nőtt a betöltetlen álláshelyek száma

Van még némi tartalék a munkaerőpiacon, mondta a Magyar Hírlapnak Juhász Csongor, a Prohumán munkaerő-kölcsönző vezetője. Az évente mintegy tízezer munkavállalót kölcsönző vállalat tapasztalata, hogy



"robbanásszerű a munkaerőhiány növekedése, tavaly év végéhez képest tizennégy százalékos a növekedés, az egy évvel ezelőtti hasonló időszakkal összehasonlítva pedig huszonhat százalékos ugrást jelent, mintegy harmadával emelkedett a betöltetlen álláshelyek száma."

Juhász szerint a klasszikus álláskeresés időszakának már vége. Azt látják, hogy ha ők mennek el a dolgozókért, "ha az ő nyelvükön szólítjuk meg őket, ha minőségi közlekedési szolgáltatást vagy szállást biztosítunk a részükre, sokan hajlandóak tartósan is munkát vállalni.” A cég közel háromezer közmunkást terelt át a termelő szektorba. De nemcsak a munkaerő megtalálása, hanem megtartása is komoly munkát jelent: "a cégek a szűkös kínálat miatt igyekeznek egymástól is elcsábítani a dolgozókat."