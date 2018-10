Civil szervezet jelöltjeként indul az időközi választáson a 16. kerület közterület-felügyelője

November 11-én időközi önkormányzati választást tartanak Budapest 16. kerületében, a Fidesz jelöltje, Horváth Ádám mellett indul még a Munkáspárt színeiben Koch János, és az ellenzéki pártok támogatását élvező, momentumos Kóczán Károly György. Az utolsó pillanatban azonban, október 5-én újabb jelöltet vettek nyilvántartásba, Schaffer Viktort, akit saját civil szervezete, a Civil 16 jelölt. És aki egyébként a 16. kerületi önkormányzat alkalmazásában áll, közterület-felügyelőként dolgozik.

Schaffer az elnöke az idén májusban alakult szervezetnek, ami ahhoz képest, hogy épp csak megszületett, láthatóan élvezi az önkormányzat és a kormánymédia támogatását. Túl azon, hogy a Civil 16 tevékenységéről az önkormányzati lap is beszámolt, a kormányközeli Lokálban három hírben is tudósítottak programjaikról. Többek között a temető kitakarításáról, melyben épp az önkormányzat volt a szervezet partnere. Erről Schaffer a 444.hu-nak azt mondta, kezdeményezéseit először mindig a munkakörnyezetében vetette fel, „így az önkormányzat hamar felfigyelt. Tevékenységünk az önkormányzat számára hasznos, így érthető, ha minden elméletbeli segítséget megad.” Hozzátette, „bármelyik ellenzéki média írhatott volna az akcióról, bármelyik ellenzéki csoportosulás csatlakozhatott volna a munkához. Nem tették.”



A kerületben azért kellett időközi választást kiírni, mert július 15-én elhunyt Horváth János, a 2. számú egyéni választókerület képviselője. Az új, saját bevallása szerint civil, független jelölt nemrégiben bejelentette, saját irodát nyitottak a 16. kerületi József u. 128. alatt, a helyiséget az egyik tulajdonos bocsátotta rendelkezésükre. Az ingatlan tulajdoni lapja szerint összesen három tulajdonos van, az egyik az önkormányzat. Kérdésünkre Schaffer elmondta, az ingatlan többségi tulajdonosa a nagyapja, aki a Civil 16 Egyesület tagja is egyben, és ő, mint tag ajánlotta fel a helyiség használatát, nem az önkormányzat. Az olyan ingatlanokat, melyekben az önkormányzat is tulajdonos, csakis az összes tulajdonos hozzájárulásával lehet ilyen célra igénybe venni, különösen kampány idején, így az önkormányzatnak tudomása kell, hogy legyen arról, milyen tevékenységet végeznek az irodában.

A Civil16 egyébként nagyon aktív, szemétszedő akciókkal, ároktisztítással, adománygyűjtéssel igyekszik megnyerni a lakók szimpátiáját. A szervezet hangsúlyozza, hogy tevékenységük politikamentes, és nincsenek elkötelezve egyik párt felé sem. Ugyanakkor az egyik alelnök, Jordán Tamás Facebook-oldalán nemrégiben a 15. kerületi önkormányzat fideszes képviselője, Lehoczki Ádám szeptemberi posztját osztotta meg, melyen az látható, hogy a Fidesz polgármesterjelöltje, László Tamás plakátjait erősítik fel egy oszlopra. (Rákospalotán összeférhetetlenség miatt tartottak időközi választást szeptember végén, itt végül nagyot nyert az ellenzék.) Korábban a Pesti Srácok cikkét osztotta meg, melyben arról írnak, a 16. kerületi polgármester a „Facebook-cenzúra áldozata lett”. Erről Schaffer Viktor azt mondta, az egyesületnek nincs köze ahhoz, hogy a tagok mit osztanak meg a privát Facebook-oldalukon.



A kerületben Schaffer Viktor molinói is láthatók, például önkormányzati tulajdonban álló épületek kerítésén, ezen látható a független jelölt Facebook-oldalának címe, de maga a plakát „környezetvédelmi felhívás” címén fut.

Kérdéseinkkel megkerestük Schaffert is, aki elismételte, hogy magukat politikamentes szervezetnek tartják. „Igen, szervezetünk politikamentes és pártoktól független, ha ez másképp lenne, akkor egy pártot alapítottunk volna. Civilek vagyunk”. Arról is beszélt, hogy az, hogy történetesen az önkormányzat alkalmazásában áll, „csupán véletlenszerű, hirtelen jött dolog eredménye, épp úgy mint az időközi választás is. Körülbelül másfél éve dolgozok itt, előtte messze, Csepelre jártam nap mint nap.” A jelölést azért fogadta el, mert úgy érzi, alkalmas rá, hogy tegyen a Kertvárosért, és szerinte a Civil 16 tevékenysége és az ő indulása „csak azoknak jelenthet veszélyt/problémát, akik munka nélkül, gyorsan akarnak zsíros pozícióhoz jutni.”