Váratlan helyről kapnak kihívókat a magyar vloggerek

Kedd délelőtt mutatták be a Való Világ Powered by Big Brother legújabb, kilencedik szériájának helyszínét, közismertebb nevén a Való Villát. Mint azt rég tudjuk, a villa valójában egy hangár, amit igyekeznek úgy berendezni, hogy a bezártság egy picit kevésbé legyen nyomasztó. A legújabb villa jól néz ki, természetesen van jacuzzi és nyugiszoba, szóval nagyjából minden a régi, csak más a dekor. A mai sajtótájékoztatón bemutatták hat beköltöző kisfilmjét is, de mivel a helyszín őrült messze van, én meg nem tudok tájékozódni, ezekről sajnos pont lemaradtam. Viszont úgyis csak elmesélni tudnám, azt meg minek, szombaton úgyis felkerül az RTL Klub oldalára.

Amit megtudtam: a műsort nem forgatják fel fenekestül, a reality klasszikus receptjét követik, a játékosok személyisége, kapcsolataik, konfliktusaik lesznek a középpontban. Valamilyen számomra egyelőre nem világos módon szert tehetnek szuperképességekre is, amikkel előnyökhöz jutnak, de ami sokkal érdekesebb, hogy - végre - vlogolni is fognak. Elsőre talán kicsit meglepő, hogy egy műsorban, ami arról szól, hogy egyfolytában nézni lehet a szereplők minden pillanatát, még vlogolnak is a játékosok, mindenesetre engem felvillanyozott a dolog. Hogy a vlogolás jutalom, feladat vagy valami más lesz, egyelőre nem derült ki.

A legelső rész november 4-én lesz látható, a műsorvezető a régi bútordarabnak mondható Nádai - egykor VV - Anikó, és a Való Világot először vezető Puskás Peti. A Belevalót két igazi veterán, Baukó Éva és Gáspár Győző vezeti majd.