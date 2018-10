A Red Dead Redemption 2 akkorát ment a nyitóhétvégén, mint még soha semmi

Az év egyik számítógépesjáték-szenzációját, a Red Dead Redemption 2-t nagy várakozás előzte meg: erre tett fel mindent a Rockstar Games, ami a GTA V öt évvel ezelőtti megjelenése óta csak ezt csiszolgatta. Most végre megjelent a westernjáték, amiben lehet lovakat csutakolni, és a lovaknak még a heréit is olyan gondosan animálták, hogy a hegyetetőn, ahol hűvösebb van, összemennek az egész emberiség dicsőségére.

A fejlesztők és a játékosok is fellélegezhetnek: a Variety azt írja, a játék minden idők nyitóhétvégéjét produkálta, de nem csak a játék-, hanem a szórakoztatóipar történelmében is. A nyitóhétvégén 725 millió dollárért adták el a játékot világszerte, amivel az év mozislágerét, a nyitóhétvégén 640 milliót kaszáló Bosszúállók: Végtelen háborút is lenyomta. (A GTA V egyébként még mindig vezet, hiszen az első három napon 1 milliárd dollárt hozott, de azt nem pénteken, hanem kedden jelentették meg.) (Variety)