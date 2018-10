Állatias, középkori szinten élt egy ózdi pár a két gyerekkel

A Bors számolt be egy ózdi párról, a most 29 éves I. Sz.-ről és élettársáról, J. I.-ről, akik együtt nevelték a nő előző kapcsolatából született E.-t és a 2 éves L.-t, akiket rendszere­sen kényszerítettek szexuális cselekményekre.

A szülőknek munkájuk nem volt, vándoroltak, rokonoknál, barátoknál, de előfordult, hogy elhanyagolt környezetben, alapvető bútorok nélküli albérletben laktak, főleg Ózdon.

A nagyobbik gyerek 2013-ban kezdte az iskolát, de nem járt rendszeresen, elhanyagolt, gondozatlan volt a külseje, a felszerelése hiányos volt, és nem viselt az évszaknak megfelelő ruhát, nem kapott mindennapi, megfelelő élelmet sem, és az első osztályt sem fejezte be. A fiúnak a hidegtől fagyási sérülései lettek, de a családsegítőtől kapott ruhákat a szülők érthetetlen okból az udvaron máglyára vetették, így a gyerekek tovább fázhattak.

A gyerekek anyja 2013-ban jött össze J. Istvánnal, akivel többször a gyerekek előtt szexelt. Sőt arra kényszerítették az akkor 8 éves fiút és 2 éves lányt, hogy utánozzák őket. A férfi egyszer a kisebbik gyereket meg is erőszakolta, erről az anyja tudott, de nem tett semmit ellene.

A gyerekeket végül 2014 októberében vették el a családtól. Miután nevelőszülőkhöz kerültek, azok egyszer csak azt vették észre, hogy a gyerekek meztelenre vetkőzve imitálnak szexjeleneteket.

A Bors azt írja, Sz.-t kedden vezetőszáron, kommandóssal vitték a Debreceni Ítélőtáblára. (A másodrendű vádlottat, volt élettársát nem vezették elő, a korábbi vallomásából kiderült, hogy tagadja a bűnösségét, állítása szerint csak azt akarta elérni, hogy a gyerekek a saját apjukként tekintsenek rá.) Sz. remegő fejjel, nagyokat sóhajtva hallgatta a vádakat, majd azt mondta, a vádak nagy része hazugság, és sírva azt kérte, adják vissza a gyerekeit.

Az elsőfokú ítéletnek helyt ­adva a nőt 9, a férfit 10 év fegyházra ítélték. A nő a szülői felügyeleti jogát még a jövőben születendő gyerekei felett sem gyakorolhatja. Egyébként van még két gyereke, akik szintén nevelőszülőknél vannak, de róluk a Bors nem tud semmit, a nő még azt sem tudja, hogy az egyikük mikor született. (Bors)