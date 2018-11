A hátborzongató külsejű robotok már köztünk járnak

Évek óta rengeteget hallani arról, hogy hamarosan mindent felforgatnak majd világunkban a robotok, a munakhelyektől az egészségügyön át a közlekedésig alapjaiban változik majd meg az életünk összes színtere.

Csakhogy az ilyesmi forradalmi technológiai változások sosem robbanásszerűen történnek, hanem szépen lassan, évről évre kibontakozva. Most is ez történik: miközben mindenki a közelgő robotforradalomról elmélkedik, közben az élet egyre több területén jut már ma is egyre komolyabb szerep robotoknak.

A villamosmérnököket egyesítő nemzetközi szervezet, az IEEE aloldala például több mint 200, jelenleg is használatban lévő robotot listáz, és nemcsak képességek alapján vannak sorbaállítva a robotok, hanem a legbizarrabb, hátborzongatóbb megjelenés alapján is.

És a creepy-ranglista alapján látható, hogy az első öt helyen mind egy kicsit félresikerült humanoidrobot áll: az emberi arcmozgásokat és hangot közvetítő Telenoid, az egyéves gyerekek kognitív fejlődésének tanulmányozására létrehozott Diego-san, az autista gyerekek terápiájában alkalmazott Kaspar, a kognitív kísérletekre létrehozott CB2 és az emberség mibenlétét kutató Geminoid Hi is elsőre inkább tűnnek egy béna 80-as évekbeli horror kellékének, mint komoly előretörésnek a robotika terén.

De közben az IEEE gyűjtése épp arra hívja fel a figyelmet, hogy a sokszor bizarr külső alatt hasznos funkciók és izgalmas kutatási projektek futnak. Ráadásul a teljes robotkatalógust átnézve az is feltűnő lesz, hogy a robotok többsége nemhogy nem emberre, hanem még csak állatra sem hasonlít.