Indul a hónap, amikor megnézheted, hogy bírod alkohol nélkül

Csütörtökön indul az idei Száraz November, azaz az öngondoskodási tréning, melyben a résztvevők vállalják, hogy egy hónapon át nem isznak alkoholt. Nem azért, hogy végleg felhagyjanak az ivással, hanem hogy jobban megismerjék az alkoholhoz fűződő viszonyukat.

A korábbi években részletesen is foglalkoztunk a programmal, az idei kiírás viszont annyiban különbözik majd az eddigiektől, hogy külön fókusza is lesz ennek a 30 napnak: a nők alkoholfogyasztása. A programot szervező Kék Pont Alapítvány persze nem csak női résztvevőket vár az idei évben, inkább csak arról van szó, hogy a Száraz Novembert kísérő, az alkoholról szóló párbeszédben szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni a női ivás kérdésének.

Elsősorban azért, mert ez még mindig egy kevéssé tárgyalt kérdés, miközben kutatásokból tudni, hogy egyre többeket érint. Annak, hogy a nők alkoholfogyasztása kevésbé van tematizálva, történeti okai is vannak: nagyon sokáig szinte senki nem foglalkozott ezzel a jelenséggel, nem is végeztek olyan kutatásokat, melyekből kiderülhetett volna, hogy máshogy hat az alkohol a férfiak, illetve a nők szervezetére.

Egészen a kilencvenes évekig szinte az összes klinikai vizsgálatot férfiakon végezték el. Egyrészt mert az alkoholizmus kérdése ekkor elsősorban férfiproblémaként merült fel, másrészt pedig a lehető legtöbb változó kizárásával végzett kísérletekkel akarták megfigyelni az alkohol hatását, így adta magát, hogy a nemeket se keverjék bele a megfigyelésekbe.

Ezért aztán hosszú évtizedeken át tartotta magát az a meggyőződés, hogy a férfiak alkoholfogyasztásáról szóló tapasztalatok simán alkalmazhatóak a nőkre is. A kilencvenes évek után aztán ez a kép változni kezdett, többek közt azért, mert egyre több kutatás kezdte alátámasztani, hogy máshogy hat az alkohol a két nem esetében.

Ekkor vált például ismertté, hogy a nők szervezete jellemzően kevesebbet termel az az etanolt acetaldehiddé alakító ADH-enzimből. Ehhez adódik hozzá az a különbség, hogy a nők testvíz-százaléka jellemzően alacsonyabb, mint a férfiaké, ami szintén az alkohol lebontását lassítja.

Feljöttek a fiatal lányok

Közben pedig párhuzamosan komoly változások zajlottak a nyugati társadalmakban, melyek a magyar valóságba is beszivárogtak: nemzetközi kutatásokból tudni, hogy az ezredforduló környékén született fiatalok kevesebbet isznak, és az alkohol megítélése negatívabb a körükben, mint generációkkal idősebb társaik között, ugyanakkor az ivási szokásaik mértéktelenebbek lettek, gyakoribbá vált az úgynevezett rohamivás, ami a lányoknál is ugyanúgy megjelent.

És miközben az alkoholgyártók egy ideje már kifejezetten célozzák a női fogyasztói csoportokat, szakértők szerint a mértékletes alkoholfogyasztást propagáló kampányok jellemzően nem célozzák a lányokat.



A fiatalok alkoholfogyasztásában mért nyugat-európai csökkenéssel szemben Magyarországon és a többi közép-európai országban inkább a stagnálás jellemző 2010 óta, sőt, a 18 éves kor alatti problémás alkoholfogyasztás mértéke még nő is, ami szembemegy az EU-s trendekkel.

Szintén a nemzetközi kutatásokból látható, hogy ugyan a nyugati országokban a fiatalok kevesebbet isznak, mint akár csak egy évtizeddel ezelőtt, de amikor igen, olyankor kifejezetten a részegség elérése a céljuk. Ezt a folyamatot erősítik az olyan, direkt a fiatalokra szakosodott kocsmáknak a terjedése, melyek célzottan ezt az igényt akarják kiszolgálni, és ahonnan láthatóan kiszorulnak a felnőttek. Hasonlóra itthon is lehet példát látni: a Nagykörúton az elmúlt években gombamód szaporodó franchise-rendszerben működő, olcsó ivást népszerűsítő kocsmák pont ezt a célcsoportot célozzák.

A fiatalok növekvő alkoholfogyasztásának pedig számos káros következménye lehet: agyunk csak a húszas éveink közepére válik igazán éretté, és kutatók szerint az ezelőtt elfogyasztott alkohol hathat az agy fejlődésére, többek között az emlékezetért és a tanulásért felelős részek működésére. Szintén a felnőttek és a tinédzserek eltérő agyi működéséből fakad az a hatás is, hogy a fiatalok agyára kevésbé van leszedáló hatással az ivás, azaz berúgás közben kevésbé érzik magukat álmosnak, mint a felnőttek. Ezért többet és tovább tudnak inni, melynek további káros hatásai lehetnek.

A nők később kezdik, de hamarabb lehet baj

A nemzetközi kutatásokból azt látni, hogy a nők jellemzően később kezdenek el inni, de ivási 'karrierjük' rövidebb: hamarabb kerülhetnek kezelésbe súlyos alkoholproblémák miatt. Ezt a kutatók teleszkóphatásnak nevezik:

Kutatásokból azt is tudni, hogy sokszor másmilyen hatások állnak a nők, illetve a férfiak ivása mögött: míg a férfiakra inkább a társas hatások, illetve a konformizmus hat, addig a nőknél gyakoribb a lelki problémák, átélt abúzusok okozta ivás.

Növeli a problémákat, hogy felmérések szerint a nők nehezebben jutnak be kezelésekre, és könnyebben ki is esnek onnan, többek között a nagyobb stigmatizáció miatt. Azt is látni ugyanakkor, hogy az alkoholfüggő nők jobb eredményeket érnek el kezelések során, ha női csoportban foglalkoznak problémáikkal, és függőségük nem specifikus szempontjaival, illetve fogyasztásuk hátterével (például a bántalmazásokkal) is foglalkoznak.

Jobb társaságban belevágni

Ezek a példák csak arra hívják fel a figyelmet, hogy milyen aspektusai léteznek a női alkoholfogyasztásnak, melyekről még mindig kevés szó esik. De természetesen a Száraz November nem a súlyos alkoholbetegséggel küzdőket célozza, számukra a szervezők továbbra is azt tanácsolják, hogy ha szeretnének változtatni, akkor vegyék fel a kapcsolatot a Kék Pont szakembereivel.

A Száraz November így elsősorban azoknak szól, akik úgynevezett kockázatos ivók, azaz viszonylag rendszeresen fogyasztanak alkoholt: az egy hónapnyi önmegtartóztatással ők tudhatnak meg többet az alkoholhoz fűződő viszonyukról.

Az idei Száraz November célja emellett az lett, hogy minél több nő vegyen részt aktívan az alkoholról szóló társadalmi diskurzusban, és egészüljön ki az erről szóló közbeszéd az általuk érzékelt perspektívákkal. Mint a szervezők többször is hangsúlyozták, mindenképp szeretnék elkerülni, hogy ez a kezdeményezés bármilyen mértékben is a nők ivásának férfiak általi kontrolljává váljon, illetve a nők alkoholfogyasztásának démonizálását, tabusítását vagy bármilyen megbélyegzését hozza magával.

A Száraz November szervezői szerint sokkal könnyebb a programba belevágni, ha nem egyedül csinálja az ember, ezért érdemes egy baráti társasággal belevágni az öngondoskodásba, de ezen kívül a Száraz November közösségi csoportjaiban is lehet társakra akadni és lesznek közös programok is.

A cikkben szereplő adatokat és kutatásokat a Kék Pont háttéranyagaiból szedtük össze, akit komolyabban foglalkoztatnak ezek a témák, annak érdemes továbbkattintania a kutatások linkjeire. Valamint ajánljuk még a Kék Pontot szakmai igazgatójának, Rácz Józsefnek évekkel ezelőtt született, de máig aktuális írását a magyar alkoholfogyasztás helyzetéről.