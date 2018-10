A nők alkoholfogyasztására koncentrál idén a Száraz November

Három évvel ezelőtt indította el brit mintára a Kék Pont Alapítvány a Száraz November névre keresztelt öngondozó projektet, melynek lényege, hogy a résztvevők egy hónapon keresztül nem fogyasztanak alkoholt.

A Száraz Novemberrel a korábbi években részletesen is foglalkoztunk, és többször is megírtuk, hogy a szervezőknek sem az a célja, hogy a résztvevők többet az életük során ne igyanak alkoholt, hanem hogy a 30 napon át tartó önmegtartóztatással és önmegfigyeléssel jobban megismerjék saját alkoholfogyasztási szokásaikat, felismerjék a sóvárgásaikat.

Az idei Száraz November annyiban lesz más, mint az eddigiek, hogy idén először tematikus tartalmat is kerítenek a hónapnyi napnyi nemívás köré, és a nők alkoholfogyasztása kiemelt téma lesz. Ezt a választást a tavalyi programot kísérő, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara által elvégzett kvalitatív kutatás eredményei indokolták.

Mint a Kék Pont szervezői elmondták, a férfiak alkoholfogyasztása régóta része a társadalmi párbeszédnek, a nők alkoholfogyasztása viszont még mindig sokszor tabusítva van, vagy pedig a férfiak által szabályozni kívánt területek egyikeként esik róla szó. Közleményükben idézik is két tavalyi résztvevő nő beszámolóját, amely részben megmagyarázhatja, miért az idei témaválasztás:

„A nemivás a terhesek privilégiuma lett. És mi, akik még nem vagyunk terhesek, valahogy az alkoholban találkoztunk. A 'még megtehetem' örömében… De elegem van az ilyen sarkításokból, hogy ha valaki nem iszik, akkor egyből megkérdezik, hogy "te is babát vársz?”

„Nagyon örülök, hogy Száraz November van, és nem ittam... így jobban lejött, hogy a pasinak egyáltalán nem az ismerkedés volt a célja, csak az alkalmi szex.”

Az idei Száraz November távlati célja így az lett, hogy minél több nő vegyen részt aktívan az alkoholról szóló társadalmi diskurzusban, és egészüljön ki a megközelítések dimenziója a nők által érzékelt perspektívákkal, így azok a támogató mechanizmusok, amelyeket a nők tapasztaltak a közösen megélt sóvárgások idején, könnyebben alakulhatnak át mások számára is hasznos tanulságok és tapasztalatok tárházává.

Mint közleményükben írják, mindenképp szeretnék elkerülni, hogy ez az egész kezdeményezés bármilyen mértékben is a nők ivásának férfiak általi kontrolljává váljon, illetve a nők alkoholfogyasztásának démonizálását, tabusítását vagy bármilyen megbélyegzését, a nőkre hárított társadalmi felelősség amúgy is elég nehéz súlyának a további fokozását, a női megmentő szerep igazolását vagy erősítését hozza magával.

Közben pedig nemzetközi kutatásokból is tudni, hogy a nők tendenciaszerűen kezdenek annyit inni, mint a férfiak. Ez azért is probléma, mert szervezetük rosszabbul reagál az alkoholra. A Kék Pont összeállítása szerint a kockázatos ivás a 25 évesnél fiatalabb, illetve a 60 évnél idősebb nőknél gyakoribb, azaz ők a leginkább veszélyeztettek. Viszont a női ivás még mindig egy stigmatizált terület a férfiak alkoholfogyasztásához képest, ezért kevésbé lehet róla beszélni, és kevésbé lehet segítséget is kérni.

Az idei Száraz Novemberben természetesen férfiak is ugyanúgy részt vehetnek, mint a korábbi években. Ha valaki még soha nem vett részt ilyen programban, annak érdemes lehet elolvasni korábbi cikkünket, melyben öt résztvevő mesélte el, számukra milyen felismeréseket hozott a Száraz November.

A szervezők minden évben hangsúlyozzák, hogy egy ilyen öngondoskodó programba jóval könnyebb belevágni, ha nem egyedül csinálja az ember. Ezért érdemes egy baráti társaságon belül belevágni a nemivásba, de emellett a Száraz November közösségi csoportjában is lehet ismerkedni szintén résztvevő emberekkel, illetve rendszeresek lesznek a közös programok is.

A részvételt pedig azoknak ajánlják, aki hetente legalább egyszer vagy annál többször iszik, és szeretne többet megtudni az alkoholhoz fűződő viszonyáról. Nem ajánlják viszont a komoly alkoholproblémákkal küzdő nagyivóknak: számukra azt javasolják, hogy ha szeretnének változtatni, akkor vegyék fel a kapcsolatot a Kék Pont szakembereivel.