November 1-én hazánk délkeleti részén az ilyenkor szokásosnál melegebb volt, több településen is 25 fok fölé emelkedett a hőmérséklet - számolt be az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Országos hőmérsékleti rekord is született, Körösszakálon 25,8 fokot mértek.



Az eddigi november 1-jei rekordot a Szeged belvárosi állomás tartotta egy 1926-ben mért 24,9 fokos adattal.