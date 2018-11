A Twitter bocsánatot kért, miután a trending topicok között feltűnt, hogy Kill all Jews

Elnézést kért a Twitter, miután a legaktívabb témákat listázó Trending Topics menüben feltűnt, hogy Kill all Jews, azaz Öljük meg az összes zsidót. A Twitter közleménye szerint a téma az egyik New York-i zsinagógán elkövetett vandál támadás után került be a Trending listába (ugyanis éppen ezt írták a vandálok a zsinagóga falára), de meg kellett volna akadályozniuk ezt.

A közleményben azt írják, korábban is leszedtek a listáról bizonyos bántó vagy rasszista kifejezéseket, megvan erre a módszerük és technikailag is képesek megtenni ezt, most egyszerűen csak nem kapcsoltak időben.

A BuzzFeed szerint 10 percen át volt látható a Trending listában a kifejezés. (The Hill)