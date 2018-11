Amióta legális a fű Kanadában, nem tudnak annyit termeszteni, amennyi kielégítené a keresletet

Arról ír a Vice, hogy mióta október 17-től legális a marihuána Kanadában, az összes termesztő azzal küzd, hogy egyszerűen nem tudnak annyi füvet előállítani, amennyire a vásárlóknak szükségük lenne.

Az a helyzet, hogy ugyan tartományonként szabályozzák a marihuána-kiskereskedelmet, de szövetségi szinten hagyják jóvá, hogy ki hogyan, mennyi füvet termeszthet. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy képtelenek elég gyorsan elég sok füvet gyártani ahhoz, hogy minden vevő betéphessen végre.

Már a legalizáció utáni napokban problémát okozott a túl nagy kereslet, most viszont már ott tartanak, hogy a rendelés 2 hetes csúszást is eredményezhet, vagy akár spontán lemondhatják a kiszállítást. Erre ráerősít az is, hogy a postások sztrájkoltak.

A Vice szerint mindenesetre sokan visszatértek a szürke zónába, és újra a dílerükhöz fordultak. A „szakmában” érintettek azt mondták a lapnak, hogy szerintük ez csak rövidtávú probléma, és hamarosan minden vevő hozzájuthat a cucchoz.

Az első 24 órában több mint 100 ezer fogyasztó vásárolt, a Bloomberg szerint pedig az első két héten több mint 1000 ember fordult a hatóságokhoz panasszal. (Vice)