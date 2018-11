Az amerikai legfelső bíróság szerint igenis vizsgálhatja bíróság, hogy a Trump-kormányzat eleget tesz-e a klímaváltozás ellen

Fiatal (11 és 22 éves kor közötti) környezetvédelmi aktivisták pert indítottak az amerikai kormányzat ellen, mondván, hogy az nem tesz eleget a klímaváltozás elleni harcban. A Trump-kormányzat megpróbálta leállítani az eljárást, a legfelső bíróság azonban most elutasította a kérelmet, így megindulhat a tárgyalás.

Ez azt jelenti, hogy teljes amerikai klímapolitikát szakértői vizsgálatnak vetheti alá a bíróság, majd dönthet arról, tényleg jogos-e az eljárást megindító aktivisták keresete.

A keresetet eredetileg 2015-ben nyújtották be az Obama-kormányzattal szemben, és akkor Obamáék szintén megpróbálták megakadályozni, hogy megindulhasson a bírósági tárgyalás, de nekik sem sikerült.

A per eredetileg idén október 29-én kezdődött volna az Oregon állambeli Eugene-ben, de újra elnapolták a legfelső bíróság döntésére várva. Ez érkezett meg most, de nagyon valószínű, hogy a kormány más módszerekkel is megpróbálja majd elodázni a tárgyalás megindítását. Véleményük szerint a bíróság nem a megfelelő fórum arra, hogy a klímaváltozásról vitatkozzunk, és az ügyben születő döntésnek nagyon komoly következményei lehetnek, olyanok, amik alapvetően meghatározzák amerikaiak millióinak életét. Persze a klímaváltozás maga is meghatározza az összes amerikai életét, de a kormány erre nem tért ki. (Yahoo News)