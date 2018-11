Felfedeztek egy dinoszauruszfajt

Épp elszállítják a maradványokat Fotó: HO/AFP

Spanyol és argentin kutatók az Andok közelében találták meg egy 12 méteres állat és két kisebb példány csontmaradványait. A növényevő őshüllő, amely a

Lavocatisaurus agrioensis

nevet kapta, 110 millió éve élt egy sivatagos területen Neuquén mai argentin tartományban.

A kutatók megtalálták a koponyacsontok többségét, illetve fogakat is, és ezek alapján meglehetősen teljes rekonstrukciót lehetett készíteni - közölte José Luis Carballido, a patagóniai Egidio Feruglio Múzeum szakértője. Találtak csontokat a nyakból, a hátból és a farokból is. A felnőtt állaton kívül megtalálták a kutatók két fiatalabb, 6-7 méter hosszú példány maradványait is. A tudósok szerint a dinoszauruszok csordákban jártak. (MTI)