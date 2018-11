Zenék arról, hogy a világ ma milyen lenyomatot hagy bennünk

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal Márton András válogatásával.

Márton András az alapítás, azaz 1981 óta a KFT dobosa, mellette a zenekar menedzsere/producere, írt dalokat is a zenekarnak, sőt, még lemezen is énekelt. Emellett a hazai popélet ismert alakítója, kiadványok szerkesztése mellett a David Bowie-emlékkoncerteket sorozatát is ő indította el. Viszont szólólemeze nem volt, egészen mostanáig: a Szívgárda című lemez december elején jelenik majd meg, de már Indiegogón előrendelhető, októberben pedig egy kislemezdal már kijött róla. Minden további András Facebook-oldalán lelhető fel.

A válogatás mellé kaptunk egy rövid ajánlót is:

„Az élet az, ami akkor történik veled, mialatt újabb terveket szövögetsz” - John Lennon (Beautiful Boy)

Milyen zenékkel adhatnánk vissza azt, hogy a világ ma milyen lenyomatot hagy bennünk. Kihagytam természethangokat, a sarki fény hangját, a Szarturnusz holdján, a Titánon felvett hangokat, a több ezer éves ugariti dalokat, az Ősrobbanás "hangját", indulókat, altatókat, bosszantókat, semmilyeneket, pedig idetartoznak. A vasárnapok mindenre alkalmasak, kikapcsolásra, újra kezdésre. Nincs recept, választhattam volna teljesen más felvételeket, de ebben a pillanatban ezek ugrottak be és elégedett vagyok, jöhet akár a hétfő is.

Ezek pedig az elhangzó dalok:

Erik Satie - Gymnopédie No.1



Driss El Maloumi - Imtidad



Nigel Kennedy & Kroke Band - Ajde Jano



Jon Anderson - State Of Independence



Barbaro - Haramia



Háború - Hol a lé



Jim Carrey - I am the Walrus



David Bowie - Lazarus



The Verve - Bitter Sweet Symphony



John Lennon - Give Me Some Truth



David Byrne - Everybody's Coming To My House



twenty one pilots - Heathens



Adele - Rolling in the Deep



Disturbed - The Sound Of Silence



Daft Punk - Get Lucky



Israel Kamakawiwo'ole - Ka Huila Wai



Sorozatunknak ez már a sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.