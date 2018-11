Vasárnap délután a forgalmas Királyok útján értek tetten egy vaddisznót, ami láthatóan megrémülve cikázott az autósok között. A megszeppenésből kijutott az állatról videót készítő autósnak is, ez hallható a felvételen is. Az állat végül lefordul a Duna irányába, remélhetőleg nem a folyóba menekült - ilyenre is volt példa korábban, mióta a vadállatok - lakóterületük szűkülése miatt - megjelentek a lakott területeken.

(via 168 óra)