Illegális bevándorlókra akartak fogni egy balesetet texasi vadászok, akik véletlenül lőttek egymásra

Január elején egy texasi farmon helyszínelt a rendőrség, a ranchon két sebesültet találtak, egyikük vadász volt, a másik egy vadászatokat szervező férfi. Mindketten lőtt seb miatt véreztek, a helyszínen volt még egy szervező, aki sérülés nélkül úszta meg az incidenst. A 26 éves Walker Daughtery és vendége, az 59 éves Edwin Roberts azt állították, szerintük azok az illegális bevándorlók lőttek rájuk, akiket korábban láttak a mexikói határhoz közel fekvő farmon. Az erről szóló hírt megosztotta Texas földművelésügyi biztosa és egy Donal Trumpot támogató texasi politikus is, így a közösségi oldalakon meglehetősen gyorsan elterjedt.

Azonban a rendőség és az esküdtszék arra jutott, a férfiak hazudtak, és valójában egymást lőtték le véletlenül.

A nyomozók szerint Daughtery paranoiás rohamában azt képzelte, illegális bevándorlók jutottak be a járműbe, melyben Roberts és a felesége ült, és figyelmeztetés nélkül akart rájuk törni. Roberts ekkor lőtt rá vendégére. Ekkor Daughtery visszarohant a kabinjához, magához vette a fegyverét, vele tartott a harmadik szervező is, és együttes erővel nyitottak tüzet a furgonra. Mindketten lőtt sebeket szereztek a mellkasukon és a karjaikon. A rendőrség egyelőre vizsgálja, melyik lőszer melyik fegyverből származik, egyetlen golyó kivételével, ami túl közel van Daughtery szívéhez ahhoz, hogy biztonságosan eltávolíthassák. A két férfi akár öt év börtönt is kaphat.

(Independent)