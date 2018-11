Rihanna is megtiltja Trumpnak, hogy a dalait játssza a gyűlésein

Azt írja a Vulture, hogy az énekesnő nagyon örül neki, hogy tudomást szerzett róla, hogy Trump az ő dalait is játssza az időközi választások kampányeseményein - így legalább azonnal le is tilthatja azokat. Még jó, hogy eljutott hozzá a Washington Post fehér házi tudósítójának tweetje, melyben Philip Rucker arról ír, épp az ő egyik dala, a Don't Stop The Music szól az elnök rendezvényén. „Már nem sokáig... sem én, sem a barátaim nem mennénk ezeknek a tragikus gyűléseknek a közelükbe sem, úgyhogy kösz, hogy szóltál, Philip!” - ezzel retweetelte az újságíró bejegyzését az énekesnő.

Nem ő az első, aki megtiltja Trumpnak, hogy felhasználja a zenéit, legutóbb a Guns N' Roses jelezte, hogy nem szeretnék, ha az ő zenéjüket játszanák a gyűléseiken.