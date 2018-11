A Guns N' Roses megtiltotta, hogy Trump gyűlésein játsszák a számaikat

Donald Trump választások előtti, pénteki nagygyűlésén lejátszották a Guns N' Roses régi jó slágerét, a Sweet Child O' Mine-t, ráadásul nem először a Trump-rallik történetében. Ami annál is különösebb, mivel

az együttes tagjai eddig sem csináltak titkot belőle, mennyire utálják az amerikai elnököt.

Hogy mást ne mondjak, több koncertjükön előfordult, hogy a közönség tagjaival együtt vertek szét egy Trump-bábut a színpadon.

Axl Rose most arról írt a Twitteren, hogy egy darabig szórakoztatta annak az iróniája, hogy Trump hívei Trump-ellenes zenéket hallgatnak a kampányrendezvényeken, de azt is belátta, hogy a nagy részük valószínűleg ezt észre sem veszi. Formálisan is kérelmezték, hogy soha többet ne használják a zenéjüket ezek a „szarzsákok”, de nem biztos, hogy teljes sikerrel járnak. Ugyanis ha a rendezvény helyszínének van szerződése a zenére, akkor lejátszhatják külön engedély nélkül is.

Érdekesség: néhány hónapja a Guns N' Roses törölt egy számot az 1988-ban megjelent lemezük újrakiadásáról. Hivatalos magyarázatot nem adtak, de valószínű, hogy a One in a Million című szám rasszista és homofób, bevándorlásellenes mondataival egy Trump-beszédre hasonlító szövegével nem akartak már közösséget vállalni.

(via Mashable, Guardian)