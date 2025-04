Elveszett a 600 fős zalai faluba tervezett 8 milliárdos lombkoronasétány

Nagyjából egy éve írtuk meg, hogy a nagyjából hatszáz lakosú zalai községben, Eszteregnyén virtuális élményekkel felturbózott lombkoronasétányokat alakíthatnak ki. A település két helyszínére szánták a turisztikai élménykínálatot gazdagító beruházást:

„Misztikus erdő” néven nettó 3,9 milliárd forintért Eszteregnye-Obornak helyszínen,

míg „Smart forest Interaktív Kaland- és Mesepark” néven nettó 3,8 milliárd forintból Eszteregnyén

alakítottak volna ki, némi fenyőkivágás árán, ilyen sétányokat.

A 24.hu most arról ír, hogy a projektből semmi sem lett, habár az előkészítésre elköltöttek 112 millió forintnyi közpénzt, és a közbeszerzések után alá is írták a kivitelezési szerződést 2024 tavaszán.

Kele Lajos Attila volt független polgármester azt mondta a lapnak, hogy tavaly ősz óta már nem ő a település vezetője, és egyébként sincs tudomása arról, hogy az építkezés egyáltalán elkezdődött volna. Az új polgármester, az ugyancsak független Szilágyi Zoltán nem válaszolt a lap megkeresésére. A Misztikus erdő tavalyi közbeszerzésének a nyertese, Build It Mérnökiroda Zrt. azt közölte, hogy bár a szerződést alá is írták, az „nem lépett hatályba a megrendelő részéről szükséges fedezet hiánya miatt”, és a szerződés azóta már érvényét is vesztette, miután az abban lévő határidők lejártak.