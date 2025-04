Komoly harcok, elfelejtett koncertek

Jó reggelt! Kezdjük napindító hírlevelünket négy nagyobb anyaggal:

Belföld

Szijjártó Péter és Menczer Tamás fórumot tartott Pilisvörösváron, ahol egyszer csak megjelent Orbán Viktor is. A miniszterelnök kicsit lazábban beszélt, mint szokott, volt egy-két elszólása – azt is elmondta, hogy 2026-ban nagy csatákat vár, olyan helyeken is, amelyek eddig fideszes fellegvárak voltak. Szijjártó Pétert a fórumon arról kérdeztük, hogyan lehet az, hogy korábban támogatták Ukrajna EU-csatlakozását, most meg hatalmas veszélynek tartják.



Hadházy Ákos független képviselő nem megy az Erzsébet hídhoz, követői megszavaztatása után a Kossuth téren tartja a következő tüntetését. Pankotai Lili aktivista átlag feletti 123 ezer forintos büntetést kapott az egyik tüntetés után. Jövő héten dönt a Parlament a füstgyertyával, szórólapozással és az orosz himnusz lejátszásával a gyülekezési törvénymódosítás ellen tiltakozó képviselők büntetéséről – milliós tételekről van szó.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Meglepő fordulat állt be a Pázmány új kampuszának építésében: olcsóbb lett a beruházás. A kerületi polgármester szerint a kormány nem egyeztetett a helyiekkel, csak azért lett olcsóbb a kampusz, mert elfogyott a pénzük. Repülőrajtot vettek a kormány kiadásai: 1038 milliárd forintos túlköltekezés három hónap alatt. Néhány hete botrány volt abból, hogy az MTA akadémikusainak egy része lelépett volna a 200. évforduló ünnepi üléséről, ha Orbán Viktor is megjelenik, úgyhogy a kormány inkább Hankó Balázs kultuszminisztert küldi.

photo_camera Lázár János Pécsen Fotó: Lázár János Facebook-oldala

Csizi Péter nemrég még kamerák kereszttüzében hadakozott Magyar Péterrel helyettes államtitkárként. Pár hete lemondott, most pedig a bíróságon hallgatták ki Pécs történetének egyik legnagyobb korrupciós ügyében. Ekkor derült ki, hogy Csizi nem emlékezett, milyen koncertre is ment Hollandiába Bánki Erikkel. Meg az is, hogy szerinte helyénvaló volt, hogy valakinek a bemondására szavaztak meg egy 3,5 milliárdos költséget.

photo_camera Csizi Péter érkezik a SZekszárdi Törvényszékre tanúkihallgatásra április 23-án. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Külföld

Vlagyimir Putyin és Donald Trump már májusban találkozhatnak – hogy hol, azt még nem tudni biztosra. Volodimir Zelenszkij Dél-Afrikában járt, ahol arról beszélt, hogy az ukránok feltételek nélkül belemennének a tűzszünetbe, de nagyobb nyomás alá kellene helyezni Oroszországot. Utazását azonban félbe kellett szakítania, mivel az éjjel az oroszok Kijevet lőtték, amibe többen is meghaltak. Trump szerint Putyin rosszul időzítette a kijevi támadást: „Vlagyimir, STOP!” – posztolt az amerikai elnök. Mindez azután, hogy elmaradt a londoni béketárgyalás, mert Ukrajna nemet mondott arra a feltételre, hogy a Krím az oroszoké maradjon. Zelenszkij felidézte, mi is volt az első Trump-kormányzat álláspontja a Krímmel kapcsolatban.