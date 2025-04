Bolondságok itthon és a világban

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, péntek reggel, egy tavasziasnak ígérkező hétvége előtt. Szokás szerint négy anyagunkat külön is ajánljuk, ezúttal ezt a négyet:

Az élet itthon

Kósa Lajos, a Fidesz egykori frakcióvezetője mindent megtett, hogy a jegybanki alapítványok a lehető legkevésbé átláthatóan működjenek. Most, hogy kitört az MNB-botrány, megkérdeztük, milyen politikai felelősséget érez a történtek miatt.

Csütörtökön írtunk arról, hogy a Tisza programigazgatója, Zelcsényi Miklós pár éve megszervezte az egyik legsikeresebb magyar triatlonversenyt. Közben viszont azokhoz köthető cégekkel szerződött, akiktől az állami támogatást kapták a szervezésre. A Tiszával kapcsolatos hír volt, hogy friss kutatás szerint a biztos szavazók közül már minden második a pártot választaná, valamint hogy Magyar reagált a párt EP-képviselője, Kollár Kinga mondatai miatt indult fideszes kampányra, közölve, hogy a TISZA még nem is létezett, amikor felfüggesztették a magyar embereknek járó uniós források kifizetését. Délutánra Orbán is megszólalt az ügyben, Kollár közéletbeli eltűnését szorgalmazva, mire Magyar azzal reagált, hogy Orbán Viktor hülyeségvonatán nincsen fék.

Volt megint kormányinfó, Gulyás elmondta, hogy megkérdezte Rogánt a felesége sokmilliós cuccairól, szóba került, hogy a kormány szerint akár mesterségesen is szabadíthatták ránk a száj- és körömfájás vírust, és kiderült, talán mégse módosul tovább a gyülekezési törvény. De ennél alapvetőbb kérdések is felmerültek csütörtökön: hogy egyáltalán mi értelme van eljárni a kormányinfókra.

Ott voltunk Gyárfás Tamás ítélethirdetésén: a jogerős ítélet szerint Gyárfás hét év börtönt, Portik életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott Fenyő János meggyilkolásáért. Bírósági hír volt még, hogy másodfokon elítélték a pécsi Heindl Pétert, aki piros festékkel javított ki egy gimnázium udvarába kihelyezett CÖF-ös óriásplakátot, és megírtuk azt is, hogy a bíróság kimondta: a beszédpótló eszközök is gyógyászati segédeszközök, hiába állít mást a NEAK.

Vámok

Mit jelent Amerikának és a világnak, hogy Trump szerdán visszavonulót fújt vámügyben, és mit jelentenek a 90 napra bevezetett alapvámok a globális kereskedelemnek? Többek között ezekről kérdeztük Békés Gábort, a CEU docensét. Közben kiderült, hogy Trump nem is 125, hanem 145 százalékos vámot vetett ki szerdán Kínára, valamint hogy felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja is az elnök környezetével szemben. Trump részleges hátraarca ellenére a piacok amúgy egyáltalán nem nyugodtak meg, sőt.

Könyvek

Selyem Zsuzsa új regénye, a Kicsi kozmosz a tavaszunk egyik kedvenc olvasmányélménye lett. Az Erdélyben és Budapesten is játszódó, emberi és nem emberi szereplőket felvonultató regényben diktatúrák természetéről, felnőtt- és gyereksorsokról, viccekről és traumákról is szó esik, így többek között ezekről is kérdeztük őt.