Trump szeszélyei miatt tovább tart az őrület a világ pénzpiacain, a dollár 10 éves mélypontjára zuhant

A pénzpiaci hullámvasút, amit a gyönyörű hajú amerikai elnök hangulatingadozásai rángatnak már a bennfentes kereskedés gyanúját is felvető módon, pénteken éppen ismét pánikfokozatba kapcsolt. A Reuters összefoglalója szerint

a dollár tízéves mélypontra zuhant a svájci frankkal szemben, miután egy dollár már csak 0,81-0,82 frankot ér;

három éve, az orosz-ukrán háború kitörésekor nem látott szintre esett az euróval szemben, miután egy dollárért már kevesebb, mint 0,89 eurót adnak;

az úgynevezett dollárindex, amely az amerikai deviza értékét méri egy hat másik devizából álló kosárral szemben, 2023 nyara után először esett 100 alá.

Ez a finoman szólva is kedvezőtlen pénzpiaci hangulat a forintnak sem tesz jót. Az euró ára kora hajnalban 408 forint fölött is volt, most 407,5-407,8 között ingadozik. A dollár persze a forinttal szemben is masszívan gyengül, már csak 359,9-360,2 forintba kerül egy dollár a devizapiacokon; ennyire olcsó még tavaly októberben, Trump megválasztása előtt volt.

photo_camera Fotó: TOSEI KISANUKI/The Yomiuri Shimbun via AFP

A tőzsdéken is visszatért a hét eleji pánikhangulat. Már az amerikai tőzsdék is mínuszban zártak csütörtök este, ezt nagy esések követték péntek hajnalban az ázsiai piacokon. A legfontosabb távol-keleti tőzsdeindex, a japán Nikkei nagyjából 4 százalékos mínuszban vannak. Az arany ára közben történelmi csúcsra nőtt, átlépte az unciánként 3214 dolláros szintet is (tavaly novemberben még csak 2570 körül volt, vagyis fél év alatt 25 százalékot drágult).