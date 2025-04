Kósa Lajos az MNB-ügyről: Hat Ferrarit tartani bolondság

Matolcsy György jegybankelnök távozása után hirtelen mindenki a fejére csapott:

az Állami Számvevőszék feljelentést tett az MNB-s alapítvány gazdálkodása miatt,

a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást,

a fideszesek pedig próbálnak úgy tenni, mintha most szembesülnének azzal, hogy az alapítvány működésével baj lehetett.

Nem is kicsi: az Állami Számvevőszék jelentése alapján 266 milliárd közpénz veszhetett el, de az alapítvány által létrehozott Optima Befektetési Zrt. ennél jóval nagyobb vagyonnal, nagyjából 500 milliárd forinttal gazdálkodott, amiben már a Neumann János Egyetemért Alapítvány pénze is benne volt. A jelentésben rájuk is kitértek.

A jelentés szerint a befektetéseket egy átláthatatlan struktúrán keresztül bonyolították, sok milliárd került Matolcsy Ádám baráti társaságához.

Noha a független sajtó évek óta cikkezett az alapítvány, az Optima, illetve Matolcsy Ádám és köre kétes ügyleteiről, sokáig semmi nem mozdult.

A Fidesz ráadásul 9 éve mindent megtett azért, hogy még kevésbé legyen átlátható a rendszer: egy bírósági döntéssel szembemenve törvénybe foglalták, hogy a jegybanki alapítvány pénze nem közpénz. A törvényjavaslat egyik arca Kósa Lajos frakcióvezető volt, aki hosszan magyarázta, hogy „az alapítványi pénz alapítványi pénz”, amihez már semmi köze annak, aki oda berakta. Végül az Alkotmánybíróság semmisítette meg a törvényt.

Az MNB-botrány után egy fórumon kaptuk el Kósa Lajost, hogy megkérdezzük, milyen politikai felelősséget érez a történekért, és miért nem csinált semmit a Fidesz az elmúlt években.