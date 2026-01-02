Miért éppen Magyarország lett a liberális demokrácia lebontásának úttörője?

Többek között ezekről a témákról beszélgettünk Körösényi Andrással, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Kutatóintézet kutatóprofesszorával, aki nemrég azzal a címmel írt esszét a Válasz Online-ra, hogy A liberális demokráciáknak annyi! Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy a populista pártok megerősödése a liberális demokrácia saját belső struktúrájának és működési logikájának az eredménye. És sorra vette az ide vezető, belső okokat. De beszéltünk arról is, mennyiben változott az Orbán-rezsim működése 2020 óta, amikor Körösényi András szerzőtársaival könyvet írt az akkor csúcson lévő rendszerről?
A beszélgetés podcast formában is meghallgatható:
Donald Trump visszatérésével elkezdett összekuszálódni a világrend, amiben eddig éltünk. Honnan hova jutott el a világ egy év alatt? Van-e mesterterv? Mi várható 2026-ban? Évösszegző beszélgetés szakértőinkkel.
Karácsony előtti hétvégén néztük meg: miért választják az új orosz diszkontot azok, akik itt intézik a nagybevásárlást, és miket tapasztaltak eddig? Hogyan tudnak spórolni, és szerintük mitől lehetnek ilyen alacsonyak az árak az olcsóságáról híres boltban – többek között erről kérdeztük a vásárlókat.
Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!
Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Nemrég megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával.