Miért éppen Magyarország lett a liberális demokrácia lebontásának úttörője?

video
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Végleg annyi a liberális demokráciáknak? Mik ennek az okai?
  • Milyen hatással volt a Orbán-rendszerre, hogy akadt egy erős kihívója?
  • Elég-e legyőzni a populistákat a liberális demokrácia megmentéséhez?
  • Miért erősödnek fel azok a válságtünetek a nyugati demokráciákban, amik nekünk az elmúlt 15 évben hétköznapivá váltak? Miért éppen Magyarország lett úttörő a liberális demokrácia lebontásában?

Többek között ezekről a témákról beszélgettünk Körösényi Andrással, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Kutatóintézet kutatóprofesszorával, aki nemrég azzal a címmel írt esszét a Válasz Online-ra, hogy A liberális demokráciáknak annyi! Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy a populista pártok megerősödése a liberális demokrácia saját belső struktúrájának és működési logikájának az eredménye. És sorra vette az ide vezető, belső okokat. De beszéltünk arról is, mennyiben változott az Orbán-rezsim működése 2020 óta, amikor Körösényi András szerzőtársaival könyvet írt az akkor csúcson lévő rendszerről?

A beszélgetés podcast formában is meghallgatható:

video orbán-rezsim liberális demokrácia fidesz körösényi andrás Magyarország populista pártok ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Kutatóintézet magyar péter Tisza Párt válasz online video orbán-rendszer
Legfrissebb videóink

Ez volt a radikális változások éve – külpolitika 2025-ben, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal

Donald Trump visszatérésével elkezdett összekuszálódni a világrend, amiben eddig éltünk. Honnan hova jutott el a világ egy év alatt? Van-e mesterterv? Mi várható 2026-ban? Évösszegző beszélgetés szakértőinkkel.

plankog, Takács Lili, Takács Márk, Botos Tamás, Takácsy Dorka
video

„Az emberek nem tehetik meg, hogy azt teszik a kosarukba, amit szeretnének”

Karácsony előtti hétvégén néztük meg: miért választják az új orosz diszkontot azok, akik itt intézik a nagybevásárlást, és miket tapasztaltak eddig? Hogyan tudnak spórolni, és szerintük mitől lehetnek ilyen alacsonyak az árak az olcsóságáról híres boltban – többek között erről kérdeztük a vásárlókat.

Bokros Dorka, Kiss Bence, plankog
video

Borízű hang #250 a színpadon: Hajóféreg hamis zászlóval [rövid verzió]

Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

A fideszes képviselő, aki olyat tud, ami Orbánnak se menne

Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Nemrég megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video