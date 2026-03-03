Megkérdeztük Tuzson Bencét, mit üzen a gödi gyár miatt aggódó választóknak

A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.
A robbanásban, ami egy forrásunk szerint a Magyar Péter által közzétett videón is szerepel, a csodával határos módon nem sérült meg senki. A középvezető leírta, mi vezetett odáig, és milyen rugalmasan kezelték a problémákat a gyárban. Az írás szerint komoly trükközések is zajlottak a gyárban, hogy jók legyenek a szennyezettségi és egyéb mérések.
A szabálytalan tárolás miatt soron kívül intézkedtek és szankciókat is alkalmaztak - írták a 444-nek. Azután kerestük meg a Katasztrófavédelmet, hogy Magyar Péternek egy sofőr arról beszélt, az ellenőrzések előtt 20-50 teherautónyi veszélyes anyagot kellett kivinni a gyárból, hogy ne büntessék meg a céget.
A férfi Magyar Péternek számolt be a szabálytalanságokról.
Miért fényes nappal indult az Irán elleni támadás? Meddig tudnak támadni az amerikaiak? És meddig képesek védekezni? Miért jutalomjáték az oroszoknak a Barátság-kőolajvezeték miatti magyar-ukrán vita? Propaganda helyett már pszichológiai hadviselésbe kezdett a Fidesz a fejbe lövős AI-videóval? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.
Szily László szerint Orbán elkövette a legnagyobb hibáját, amikor figyelmen kívül hagyta a magyar választókat világpolitikai ambíciói miatt. Uj Péter ezzel szemben azt gondolja, az Orbán-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetnek választáson. Mindezt élőben vitatják meg.
Kisvárdán kérdeztük meg az embereket, mit szólnak ahhoz, hogy Orbán Viktor szerint ukrán akcióktól kell tartani, látták-e a Fidesz videóját és milyen hatással van rájuk a felfokozott kampány.
Az ellenzéki képviselők szerint ezek Orbán utolsó napjai a hatalomban, Orbán pedig rájuk nézve azt mondta: ez már nem is hattyúdal, hanem hattyúkórus. Ebben a formában utoljára ütköztek meg a parlamentben, itt vannak a legerősebb pillanatok.