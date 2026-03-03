Megkérdeztük Tuzson Bencét, mit üzen a gödi gyár miatt aggódó választóknak

  • A Telex februári tényfeltárása szerint Rogán Antal miniszter a titkosszolgálatot is ráküldte a gödi Samsung-gyárra, hogy a szennyezések és mérgezések ügyében lássák a valós helyzetet.
  • A cikk szerint Tuzson Bence is azért lobbizott, hogy a gyár a szabálytalanságok ellenére tovább működhessen.
  • A kormány tagadásban van, de egyre több volt dolgozó állítja, a cég trükközött a mérésekkel, súlyosan veszélyeztető környezetben dolgoztak, és az elmúlt években veszélyes anyagok kerülhettek ki a gyárból a környezetbe.
  • A Katasztrófavédelem megerősítette, hogy valóban szállítottak ki akkumulátorgyártáshoz szükséges anyagokat a gyár területéről külső raktárakba, amiért büntetést is kiszabtak. Erről Magyar Péternek beszélt egy korábbi alvállalkozó, az ügyben nyomozás is indult.
  • Tuzson Bence eddig nem szólalt meg az ügyben, ezért a kampánykörútján, Csömörön próbáltuk válaszra bírni.
Kapcsolódó cikkek

Olyan súlyosan mérgező, rákkeltő anyagokkal szennyezett volt a gödi Samsung-gyár levegője, hogy még a titkosszolgálatot is bevetette a kormány

A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.

Haász János
Szokatlan, hogy a kormány egy napig hallgasson egy kirobbanóban lévő botrányról

Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.

Bódog Bálint, Windisch Judit, Haász János
Robbanásról, mérgezésről, szennyezésekről ír egy feljegyzés, amit a gödi Samsung volt középvezetője készített

A robbanásban, ami egy forrásunk szerint a Magyar Péter által közzétett videón is szerepel, a csodával határos módon nem sérült meg senki. A középvezető leírta, mi vezetett odáig, és milyen rugalmasan kezelték a problémákat a gyárban. Az írás szerint komoly trükközések is zajlottak a gyárban, hogy jók legyenek a szennyezettségi és egyéb mérések.

Kaufmann Balázs, Windisch Judit, Haász János
belföld

A Katasztrófavédelem megerősítette, tényleg vittek külső helyszínre veszélyes anyagokat a gödi Samsung gyárból

A szabálytalan tárolás miatt soron kívül intézkedtek és szankciókat is alkalmaztak - írták a 444-nek. Azután kerestük meg a Katasztrófavédelmet, hogy Magyar Péternek egy sofőr arról beszélt, az ellenőrzések előtt 20-50 teherautónyi veszélyes anyagot kellett kivinni a gyárból, hogy ne büntessék meg a céget.

Windisch Judit
Az ellenőrzések előtt 20-50 teherautónyi veszélyes anyagot szállítottak külső raktárakba a Samsung gödi gyárából egy alvállalkozó szerint

A férfi Magyar Péternek számolt be a szabálytalanságokról.

Windisch Judit
