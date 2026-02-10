Szokatlan, hogy a kormány egy napig hallgasson egy kirobbanóban lévő botrányról

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Ember, öt kilométerre lakom a gyártól” - magyarázta Szijjártó Péter külügyminiszter kedd este a 444-nek, miért képtelenség, amit a Telex állít, hogy ő egy mérgező gyárért „lobbizott”, és eltussolta volna az ügyet. Azt is tagadta, hogy lett volna olyan kormányülés, ahol a Samsung gödi gyárában tapasztalt mérgezésről készült titkosszolgálati jelentésről tárgyaltak.

A Telex újságírójával kedd reggel rövidebbre zárta. Szijjártó azt ismételgette, hogy „mielőtt hazugságokat terjesztenek rólam, legközelebb kérdezzenek meg, és ha előtte nem kérdeznek meg, utána se kérdezzenek meg. A bíróságon találkozunk.”

Szijjártó nem mondott igazat, mikor arról beszélt, őt nem keresték meg, a lap ugyanis nyilvánosságra hozta a miniszternek küldött levelet, és a hatósági jegyzőkönyveket is.

Nem véletlen, hogy Szijjártó perrel fenyeget: a lap ugyanis hétfőn egy nagyon súlyos sztorival állt elő. Arról írtak, hogy súlyosan mérgező, rákkeltő anyagokat találtak a gödi Samsung-gyár levegőjében, és a kormány 2023-ra a nemzetbiztonsági szolgálatokkal készíttetett jelentést, mert arra gyanakodtak, hogy a vezetőség elhallgatja a valós adatokat. Ez a cikk szerint valós félelemnek bizonyult, a Samsung vezetői a jelentés szerint tényleg elhallgatták a valós, és rendkívül súlyos szennyezettségi adatokat. Ennek – és az egyes miniszterek, mint például Rogán Antal tiltakozásának – ellenére a kormány úgy döntött, engedi tovább működni a gyárat. A cikk szerint Szijjártó Péter azok között volt, akik a bezárás ellen lobbiztak, mert az félelmük szerint megtörte volna a befektetők bizalmát.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Samsung SDI új gödi kutatás-fejlesztési központjának átadásán 2025. június 11-én Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Hétfőn nagyon nagy volt a hallgatás

Noha a Fidesz választói adatbázisáért felelős pártigazgatója, Kubatov Gábor decemberben azt mondta, a jelenlegi kampányhelyzetben a pártnak egy órán belül reagálnia kell minden őt érintő ügyre, különben vége van, a kormánypárt politikusai egészen kedd reggelig hallgattak. Végül az ügy középpontjába került Szijjártó Péter Facebook-posztja törte meg a csendet.