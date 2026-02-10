A kormányhivatal szerint a gödi Samsung gyár nem veszélyeztette a környezetet

Fotó: Németh Dániel/444

A Pest Vármegyei Kormányhivatal szerint valótlanságokat tartalmaz a Telex hétfői cikke, amely szerint korábban olyan súlyosan mérgező, rákkeltő anyagokat találtak a gödi Samsung-gyár levegőjében, és a kormány a titkosszolgálatokkal készíttetett jelentést 2023-ra, mert arra gyanakodtak, hogy a vezetőség elhallgatja a valós adatokat. Ez ami a cikk szerint valós félelemnek bizonyult.

A kormányhivatalhoz tartozó munkavédelmi hatóság feladata volt a gyár ellenőrzése, és jogsértés esetén a büntetés kiszabása, amiben azonban az akkori törvények jelentősen korlátozták. A munkavédelmi hatóság 2023 elején például összesen 17,7 millió forintnyi büntetési tételt számolt össze, de mivel az akkor vonatkozó törvény szerint alkalmanként legfeljebb 10 milliós büntetést szabhattak ki, ezt nem tudták mind behajtani az egyébként évi több mint kétezer milliárd forint árbevételű gyáron.

Az Átlátszó által kikért kormányhivatali jegyzőkönyvek azonban sokáig nem tartalmazták a pontos adatokat, hogy milyen szinten volt szennyezett a gyár levegője. A Telex cikke szerint előfordult, hogy 510-szeres határérték-túllépést is regisztráltak.

A kormányhivatal keddi közleményében arról írt, hogy „mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét”.

A kormányhivatal azt állítja, rendszeresen ellenőrzi a gyárat és politikai befolyástól mentesen mindig eljár a szabálytalanságokkal szemben. A kormányhivatal közlése szerint jogsértés esetén „a jogszabályokban rögzített intézkedéseket teszi meg, illetve szükség esetén szankcionálja a vállalatot, munkavállaló veszélyeztetése esetén pedig a legszigorúbban jár el.” (Ez ugye az akkori törvények szerint kiszabható 10 millió forintos büntetést jelentette, amit később Nagy Márton kezdeményezésére 100 millióra emeltek.)

A kormányhivatal közleménye szerint „a Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet".

Azt is hozzáteszik, hogy „a Kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja; működését tovább folytathatja”. A gyár környezethasználati engedélyét tavaly november végén semmisítette a bíróság, a gyár azonban nem állt le. Ezt az akkugyártásért felelős Energiaügyi Minisztérium azzal indokolta, hogy csökkentett üzemmódban működhet tovább a gyár.

A Greenpeace mérései 2025 tavaszán nikkelszennyezést mutattak ki a gyár közelében vett talajmintákban, 2024-ben pedig olyan magzatkárosító oldószert találtak a szennyvízben, amit a megelőző években a levegőben is észleltek a környéken.

Hogy a kormányhivatal szerint pontosan mi nem igaz a Telex cikkében, azt nem részletezték. A cikk egyébként kitér arra is, hogy a vonatkozó szabályok szerint a kormányhivatal alá tartozó munkavédelmi hatóság felfüggeszthette volna az üzem vagy az üzemrész működését, ha az a dolgozók testi épségét veszélyezteti.

Éppen ez volt az a dilemma, amit a cikk szerint 2023 tavaszán a kormányülésen is tárgyalt a kormány, miszerint a veszélyes üzemrész lezárása az egész gyár leállását eredményezte volna. Végül a cikk szerint a kormány úgy döntött, engedi tovább működni a gyárat. Eddigre azonban a Samsung vezetősége észlelte, hogy a kormány komolyabban foglalkozik a szennyezésekkel, és még azon nyáron felszámolta a problémák egy jelentős részét.

A kormány részéről kedd reggelig semmilyen reakció nem érkezett a cikk állításaival kapcsolatban, végül Szijjártó Péter törte meg a csendet. A külügyminiszter „szükséges jogi lépésekről” beszélt a Telex-szel szemben, az őt lemondásra felszólító Magyar Pétert pedig hazudóznak nevezte, és közölte, rágalmazás miatt feljelentést tesz ellene. Több ellenzéki politikus viszont a cikk miatt tesz feljelentést, a kormány tagjai ellen is.