Szijjártó Péter büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen

„Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is. Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán. Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek” – így reagált Facebook-oldalán Szijjártó Péter, az ország külgazdasági és külügyminisztere, miután Magyar Péter hétfőn kijelentette, hogy szerinte „Szijjártó Péternek haladéktalanul távoznia kell a posztjáról”, miután „mindent tudott a gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekről és szennyezésről”, és „ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket többszázszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére”.

Szijjártó kedd reggeli bejegyzésében erre úgy reagált, hogy „Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért”, ezért büntető feljelentést tesz vele szemben, „nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt”.

Bejegyzéséhez hozzátette, hogy a hírt eredetileg közlő telex.hu-val szemben is megteszi „a szükséges jogi lépéseket”.

A Telex arról írt, hogy a gödi Samsung a valós adatokat eltitkolva hosszú időn át súlyos rákkeltő mérgezésnek tette ki dolgozóit és potenciálisan a környéken lakókat is. A lap szerint erről a kormány is tudott, annyira, hogy a Rogán Antal vezette titkosszolgálatok is vizsgálták a céget, és megállapították, hogy sáros. A téma 2023-ban a kormány elé került, itt a Telex szerint Rogán az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gödi gyárban történteket, és azt mondta: ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek, az súlyos politikai veszélyt jelenthet a kormánypártokra. Más miniszterek ugyanakkor arról beszéltek, hogy a gyár bezáratása jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a Samsung további beruházásait és a többi akkugyártót. A gyárat végül nem záratták be.

8:10 – Frissítés:

Szijjártó Péter mindeközben Németh Balázs Józan ész című youtube-os műsorában jelentkezett be, hogy elmondja, a rágalmak, amiket Magyar Péter rázúdított, „szemen szedett hazugságok, minden valóság alapot nélkülöző rágalmak, ilyet nem engedhet meg magának senki sem”, és „ez bőven túl van azon, ami egy választási kampányban politikai csatazajnak betudható”. Szerinte a Telex egy „óriási álhírt közölt, egy óriási hazugságcunamit”, és ebbe keverték bele őt is „alaptalan módon”.

Ezután arról beszélt, hogy „a legfontosabb dolgot hallgatják el, hogy a pénteki napon, múlt pénteken, a kúria hozott egy döntést, egy ítéletet, ami úgy szól, hogy a gödi Samsung gyár egységes környezethasználati engedélye érvényes, és a gyár működhet”.

Vagyis Szijjártó egy múlt pénteki alkotmánybírósági döntésre hivatkozik, miszerint most rendben van a gyár, azt azonban már nem fejti ki, hogy 2023-ban miért ne történhetett volna az, ami a Telex cikkében szerepel.

Fontosnak érezte azonban megjegyezni azt, hogy légvonalban 5 kilométerre lakik a gyártól: „És az a megfigyelésem, hogy még itt vagyok, szóval...”