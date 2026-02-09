Olyan súlyosan mérgező, rákkeltő anyagokkal szennyezett volt a gödi Samsung-gyár levegője, hogy még a titkosszolgálatot is bevetette a kormány

Monumentális anyagot készített a Telex a Samsung gödi akkumulátorgyárának súlyosan mérgező működéséről és az ezzel kapcsolatos kormányzati reakciókról, miután az eset 2023 tavaszán egy kormányülés témája is volt. Korábban a vállalat maga jelezte a munkavédelmi hatóságnak a mérgezést, nem is egyszer. A Samsung 2022 októberéig „négyszer jelezte a munkavédelmi hatóságnak, hogy a dolgozói rákkeltő anyagokkal szennyezett levegőben kénytelenek munkát végezni”, írja a Telex. Ráadásul nemcsak a rákkeltő porok elszívását nem tudták megoldani, de rendes védőfelszerelést sem adtak minden dolgozónak.

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A vállalat egyik tájékoztatásban a határértéket több mint kétszázszorosan meghaladó károsanyag-érték szerepelt. A munkavédelmi hatóság hónapokon keresztül vizsgálódott a gyárban, szabálytalanságok sorát tárta fel, köztük olyanokat is, amiket a Samsung 2021 óta nem oldott meg. Ráadásul a nem sokkal később elrendelt titkosszolgálati adatgyűjtések, így többek között lehallgatások eredménye szerint a cég belső, hatóságokkal nem megosztott mérései a bejelentettnél is sokkal súlyosabb légszennyezettségi adatokról árulkodtak. A lap birtokába került egy olyan, 2023. február 27-i mérés jegyzőkönyve, amely az egyik dolgozónál 510-szeres határérték-túllépést mutatott.

A szolgálatok vizsgálatának eredménye a legrosszabb sejtéseket igazolta: „a cég rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, sőt a belső mérései sokkal rosszabb eredményeket mutatnak azoknál a méréseknél, amelyek eredményeit megosztották a munkavédelmi hatósággal” – írja a Telex. Egy, a lap birtokába került összesítés szerint 2022-ben a gyár 2159 dolgozójából 857-et teszteltek, és közülük 98 ember szervezetében találtak a határértéket meghaladó mennyiségű vegyi anyagot.

A kormány akkoriban már politikai nyomás alatt volt az akkumulátoripar miatt. Rogán Antalék több közvélemény-kutatást is megrendeltek, amik arról tanúskodtak hogy a magyarok többsége nem támogatja az akkugyárak építését, a téma tehát kezdett politikai kockázatokat hordozni. A kormányülésen lényegében arról kellett dönteni, hogy az eljárás végén a kormányhivatal felfüggessze-e a gyár működését, vagy engedjék tovább működni.

A lap forrásai szerint Rogán az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gödi gyárban történteket, és azt mondta: ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek, az súlyos politikai veszélyt jelenthet a kormánypártokra. Más miniszterek ugyanakkor arról beszéltek, hogy a gyár bezáratása jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a Samsung további beruházásait és a többi akkugyártót. A gyárat végül nem záratták be, hanem 2023 őszéig adtak neki haladékot a problémák megoldására.