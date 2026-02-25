Robbanásról, mérgezésről, szennyezésekről ír egy feljegyzés, amit a gödi Samsung volt középvezetője készített

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Súlyos megállapítások szerepelnek a gödi Samsung-gyárról abban a lapunk birtokába került összefoglalóban, amit a vállalat egy korábbi középvezetője készített már a cégtől való távozása után. A feljegyzés hitelességét két, egymástól független forrásunk is megerősítette.

A dokumentum a 2017 és 2023 közötti időszak működési anomáliáit foglalja össze, ami már csak azért is figyelemreméltó, mert a Samsung SDI gödi telephelyén 2016-ban kezdődött az akkumulátorgyár felépítése (2001-2014 között képcsöveket, plazmatévé-paneleket és mobilkijelzőket gyártott a koreai cég a gödi üzemében).

A Samsung gödi gyára Fotó: Bankó Gábor/444

Az akkugyár kialakításának fontos fázisa volt 2017 tavaszán az 1-1 kódjelű katód gyártósor beüzemelése (az akkugyártásban anód és katód gyártási folyamatok vannak, hasonló technológiai alapon, de a katód gyártása a felhasznált anyagok miatt sokkal veszélyesebb az emberi egészségre és a környezetre is). Ezen a gyártósoron a dokumentum szerint kevesebb mint egy évvel az üzembe helyezés után, 2017 második felében vagy 2018 első felében robbanás történt, amikor az NMP oldószer kritikus szinten lévő koncentrátuma egy azonosítatlan eredetű szikra hatására belobbant.

Egy másik forrásunk, a gyár egyik volt dolgozója azt mondta, ez a robbanás látható azon a felvételen, amit Magyar Péter hozott nyilvánosságra pár napja. Elmondása szerint a robbanást a biztonsági kamera rögzítette, a felvétel egy tárhelyre került, innen vehették fel dolgozók mobiltelefonnal, és is ezért hallatszik kommentár a Magyar által nyilvánosságra hozott videón.