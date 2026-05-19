Magyar Péter: Itt az ideje vállalni a felelősséget és elmondani az igazságot a kegyelmi ügyben

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügyben megismert információkat.
A „nemzeti jogvédő” ügyvéd Budaházy kegyelméért is lobbizott, végül ő is ugyanaznap kapott kegyelmet, mint Kónya.
A molesztálásokat eltussolni próbáló egykori igazgatóhelyettes a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből.
Az új kormány tagjai egymásra licitálva kérik számon a fideszeseken az elmúlt 16 évet, miközben kiderült: a Tisza kampányfőnöke nem vonul vissza, hanem kiemelten fontos feladatot kap. Ott voltunk, amikor Rogán Antal leadta a szerelését.
A kormányzati átadás-átvételről távozó Rogán Antal elmondta: Magyarországon marad. Úgy látja, a Vadhajtások ma már kiegyensúlyozottabb, mint néhány évvel ezelőtt, a fejbelövős kampányvideóról viszont utólag azt mondja, ő sem értett vele egyet.
Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz – jelentette be Magyar Péter. Mi pedig arról kérdeztük: mi garantálja, hogy nem lehet majd politikai célokra használni a szolgálatokat.
Két éve egy vidéki ügyvéd vette észre azt a kúriai határozatot, amelyből aztán kibontakozott a kegyelmi ügy. Ez az ügyvéd népszerű Facebook-oldalt is indított, de eddig nem derült ki, ki ő.