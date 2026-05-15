Földbe döngölt fideszesek a virtuális Tisza-forradalomban

A kormányzati átadás-átvételről távozó Rogán Antal elmondta: Magyarországon marad. Úgy látja, a Vadhajtások ma már kiegyensúlyozottabb, mint néhány évvel ezelőtt, a fejbelövős kampányvideóról viszont utólag azt mondja, ő sem értett vele egyet.
Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz – jelentette be Magyar Péter. Mi pedig arról kérdeztük: mi garantálja, hogy nem lehet majd politikai célokra használni a szolgálatokat.
Két éve egy vidéki ügyvéd vette észre azt a kúriai határozatot, amelyből aztán kibontakozott a kegyelmi ügy. Ez az ügyvéd népszerű Facebook-oldalt is indított, de eddig nem derült ki, ki ő.
Ritkán látni olyan hangulatú parlamenti meghallgatást, mint Ruff Bálint szereplését az igazságügyi bizottság előtt. Elmondta, mit látott Rogán irodájában, aztán jött az összecsapás Tuzson Bencével.