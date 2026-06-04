„Én nem bírtam volna ezt a sok megalázást” – Sulyok Tamás lemondásáról kérdeztünk

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  • 2024-ben arról érdeklődtünk: tudják-e az emberek, ki a köztársasági elnök.
  • Azóta sok minden történt, például lett egy új miniszterelnök, aki lemondatná Sulyok Tamást.
  • Így újra elmentünk megkérdezni: mit szólnak ehhez az utcán, és mostanra ismerik-e már az államfőt.
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