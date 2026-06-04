„Én nem bírtam volna ezt a sok megalázást” – Sulyok Tamás lemondásáról kérdeztünk

„Akkor most mi a bánatos Szűz Máriának van a köztársasági elnök?”

„Akkor most mi a bánatos Szűz Máriának van a köztársasági elnök?”

Kicsoda Magyarország köztársasági elnöke? A Sándor-palota stábja után mi is arról érdeklődtünk az utcán, tudják-e az emberek a választ erre a nem is olyan egyszerű kérdésre.