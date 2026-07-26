Vezetőszáron elvitt fideszesek a világmegfejtések helyett

video
  • 16 év után először lépett fel ellenzéki pozícióból Tusványoson Orbán Viktor.
  • A legnagyobb megfejtéseit általában ide tartogatta – most viszont azt mondta, önkritikára nincs idő.
  • Arról kérdeztük a tábor résztvevőit, három hónappal a választás után miben látják a vereség okait és mit gondolnak a polgári és radikális szárny között kibontakozó ellentétről.
video Takács Péter tusványos fidesz 444 közért közért szatmáry kristóf czunyiné bertalan judit orbán viktor pócs jános video
Kapcsolódó cikkek

Tusványoson már majdnem vita indult arról, hogy érdemes-e vitázni, aztán jött Orbán

16 év után először szervezett Tusványost a Fidesz ellenzékből, hiányoztak is a repi cuccok, meg a prominensek. Voltak cserébe radikálisok és polgáriak, akik külön sátrakban, de egymásnak ellentmondó dolgokat mondtak felelősségről, teendőkről. Közben pedig várták, mit mond Orbán.

Bódog Bálint, Molnár Kristóf
POLITIKA
Legfrissebb videóink

Havasi: Gulyás Gergely lemondásának rossz volt az időzítése

Szerinte „Bóka János elsőre egy sótlan hivatalnoknak tűnhet, akit nem tud az ember haverként kezelni, de ha megismerik, akkor rendkívül szórakoztató és intelligens jelenség”.

Jelinek Anna, Bokros Dorka, plankog
video

Semjén: Világpolitikai okokból jobbszélre csúsztunk

Semjén Zsolt szerint eddig mindent meg tudtak beszélni Orbán Viktorral, de a vereség után a KDNP-nek szüksége van az önállósodásra.

Jelinek Anna, Bokros Dorka, plankog, Kristóf Balázs
video

Lánczi Tamás a 444-nek: Engem terrorizálnak!

Megkérdeztük az egykori Szuverenitásvédelmi Hivatal volt elnökét, hogy a tevékenysége mennyiben járult hozzá a Fidesz választási vereségéhez.

Windisch Judit, Kristóf Balázs, plankog
video

Szokatlan fordulatokkal teli vitát hozott Magyar Péter elnöki felkérése

Az ellenzék igyekezett lecsapni a parlamentben arra, hogy Magyar Péter egy nappal a társadalmi egyeztetés bejelentése után már meg is nevezte elnökjelöltjét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a Fidesz nevében felszólaló Bóka Jánoshoz képest Gulyás Gergely maga volt a hurrikán.

plankog, Botos Tamás
video