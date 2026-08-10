Magyar Péter: Van, ami vérlázítóbb Orbán hallgatásánál

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  • Éles vitával tért vissza egyhetes kihagyás után a parlament.
  • Ki a legnagyobb rémhírterjesztő, mi volt a legvérlázítóbb?
  • A napirend előtti összecsapás erős pillanatai.
video rétvári bence bóka jános parlament Toroczkai László magyar péter
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