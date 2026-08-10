A legnagyobb rémhírkeltő és a majdnem leszakadt plafon – felpörgött a parlamenti ülés

A visszafogottabb miniszterelnöki napirend előtti felszólalás után az ellenzéki reakciók és Magyar Péter viszonválasza közben felpörgött a hangulat a parlamentben.

Bezzeg Romániában

Először a Mi Hazánk frakcióvezetője, Toroczkai László reagált, aki nem is értette, Magyar miért beszélt annyit a Fideszről, hiszen Orbán Viktor és Lázár János már önkritikusan elismerte a hibákat és a mulasztásokat.

Ő azért mondott köszönetet a magyaroknak az elmúlt napokért, hogy hosszú ideje „elviselik a magyar vezetés elképesztő hibáit”. Toroczkai szerint a politika okozta a kialakult krízist. Azt állította, akkora a baj, hogy a homokhátság háromnegyede megközelíthetetlen, előfordult, hogy a mentő sem tudott bemenni valahova, és a polgármesterek már azt kérik, a kormány dolgozzon azon, hogy sivatagi közlekedésre alkalmas járművekkel jussanak el a bajban lévőkhöz.

Toroczkai felidézte, hogy a múlt heti, Sándor-palotában tartott egyeztetésen rákérdezett, hogy a kormány tárgyalt-e már a szlovák és osztrák féllel, majd két nappal azután Orbán Anita tárgyalt a szlovák kollégájával, aki közölte, hogy nem tudnak több vizet adni a magyaroknak. „Addig mit csinált a Külügyminisztérium?”

Ezek után számon kérte a kormányon, hogy miért nem telepített mobil átemelő szivattyúműveket vagy sarkantyút a Dunába Paksnál, és miért volt 90 százalékos a leállás, miközben a románoknál csak 50. A felszólalását azzal fejezte be, hogy Romániában sziklákat robbantottak, uszályokat süllyesztettek el, amivel visszaduzzasztották a vizet az erőmű felé.

Rétvári rémhírterjesztéssel vádolta Magyart

A KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence szerint Magyar Péter nagyrészt magyarázkodott és visszamutogatott, a globális felmelegedésért és a mostani vízszintért is Orbán Viktort téve felelőssé (a Fidesz egyébként az első pár ciklusa alatt mást sem tett, mint Gyurcsány Ferencre mutogatva elmúltnyolcévezett, még akkor is, mikor már az ő kormányzásuk is belesett ebbe az időtávba).

Fotó: Németh Dániel/444

Rétvári szerint Magyar Péter volt a legnagyobb rémhírterjesztő a legválságosabb időszakban, miután többször is arról beszélt, hogy elkerülhetetlen Paks teljes leállítása. A rémhírterjesztés vádját többször elismételte, még a Btk. vonatkozó passzusát is idézte, és azt állította, hogy Magyar dramatizálta a helyzetet, az emberek pedig okkal ijedtek meg emiatt.

Rétvári szerint Orbán Viktor és Pintér Sándor is sok válsághelyzetet kezelt – mint a vörösiszap-katasztrófa, az árvíz, az aszály és a covid –, de ő nem tud olyat felidézni, mikor a legalapvetőbb tényekben megtévesztették az embereket és félelmet gerjesztettek az ilyen veszélyhelyzetek kapcsán, ők mindig pontos számokat közöltek. (A coviddal kapcsolatban ez minimum vitatható állítás – a szerk.)

Rétvári ezt is többször elismételte, egy idő után a tiszások nevetve tapsoltak.

Rétvári szerint a kormány bűntudatot akart kelteni az emberekben, akik munka után mosni és vasalni akartak (a kormány azt kérte, délutánról ütemezzék át az energiahasználatot az emberek), és felrótta, hogy a locsolás miatt fel akarták egymást jelenteni az emberek. Szerinte ilyen még soha nem fordult elő, ezt érte el a Tisza válságkezelése.

Rétvári szerint Magyar ellentmondásba keveredett, mikor a beszéd egy pontján megdicsérte a szervezeteket a jól végzett munkáét, később a politikai kinevezetteket bírálta, és lényegében azzal vágott vissza, hogy Magyarnak sem volt közutas, volánbuszos vagy banki tapasztalata, mikor azoknál a cégeknél dolgozott (a felügyelőbizottságban).

Rétvári szerint Magyarék Forma-1-re jártak, tisztítótüzet csináltak, köztársasági elnököt cseréltek, ahelyett, hogy megfelelően felkészültek volna a válsághelyzetre. „Miért nem erre a hőhullámra készültek fel új megoldásokkal?” Szerinte a „komédiák komédiája volt”, hogy országos vízkorlátozást vezettek be, majd visszavonták azt. „Nem szégyen a jobbtól segítséget kérni, hívják Pintér Sándort, segíteni fog!” – zárta Rétvári Bence.

Válság és algoritmus

A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János jobban örülne, ha inkább Magyar Péter nyaralna tovább, és Orbán Viktor kezelné a válságot, és szerinte a kormány helyett az önkorlátozó magyarok és a fogyasztást visszafogó cégek védték meg az országot. Amikor azt mondta, hogy „a válság elkerülhető lett volna”, valaki a Tiszából elkezdett bekiabálni, hogy az biztos, 16 évük lett volna rá.

Fotó: Németh Dániel/444

Bóka folytatta: májusban látszott, hogy kiemelkedően veszélyes az aszályhelyzet, Paksot is le kellett szabályozni az elmúlt hetekben, de a kormány a tisztogatással, „a hatalmi önkény kiépítésével”, meg a Facebook-kormányzással volt elfoglalva. Míg Magyar a cselekvési terveket kérte számon, addig Bóka arról beszélt, nagyobb eséllyel kezelhették volna a válságot, ha az energetikai és vízügyi minisztériumnak van szmsz-e, ha nem fejezik le az MVM-et, van a területért felelős államtitkár, kormánybiztos és nagykövet Szlovákiában és Szerbiában.

„A kormány kommunikációs módon kezelte a válságot, a válságkezelés helyett válságkommunikációt folytatott.” Majd megosztotta az észrevételét arról, hogy érdekes módon pont akkor lett vége a válságnak, mikor a Facebook-bejegyzések interakciószámai csökkenni kezdtek. Felkérdezte Magyart, miért nem hagyott jóvá a Pénzügyminisztérium több, a vízpótlással kapcsolatos programot, majd megkérdezte, mi lesz a rezsicsökkentéssel.

Jött a kioktató Magyar

A tiszás frakcióvezető-helyettes után Magyar Péter kioktató stílusban válaszolt az ellenzéknek. Toroczkait azzal vádolta meg, hogy csúsztat, a mentős eset nem történt meg, majd hosszan magyarázta, mi a különbség a magyar és a román erőmű között, ezután emlékeztette, a románok nem jártak sikerrel. Amúgy furcsának találta, hogy pont Toroczkai bezzegromániázott. Állítása szerint Toroczkai úgy érkezett a Sándor-palotába, hogy saját bevallása szerint két nappal korábban fogalma sem volt Paks működéséről, ezt ő magyarázta el az egyeztetésen.

Magyar szerint Toroczkai hazudott Orbán Anitáról, „nem vártak Toroczkai László atomfizikus felszólítására”, folyamatosan kapcsolatban volt a környező országokkal, miközben a másik Orbán, „a street fighter” pálinkázott.

Fotó: Németh Dániel/444

Rétvári Bencén – akit a legnagyobb nevettetőnek és „senki által meg nem választottnak” nevezett – azt kérte számon, hogy a kormányváltás előtt nem sokkal az MVM miért 400 forint fölötti euró árfolyamon „fedezett le devizaügyletet” másfél évre előre. Ezzel szerint 50 milliárdos kárt okoztak, ahogy a 2022-es gázszerződéssel, amit a világpiaci csúcson sikerült megkötni, 100 milliárdos károkat okoztak az államnak és az önkormányzatoknak. A félelemkeltés és dezinformáció vádjára élesebben reagált: „Nem érzi, hogy veszélyben vagyunk, hogy önökre szakad a plafon?”

Majd sorolta, mivel vádolták közpénzből választás előtt a Tiszát (például, hogy elviszik a férfiakat a frontra). Rétvárit is kioktatta vízszintügyben, és hosszan magyarázva azt kérte számon, miért akadályozták a szivattyútelep megépítését. Szerinte orosz érdek volt a háttérben. Ezzel szerinte a nukleáris biztonságot is veszélyeztették.

Meglepően későn, a felszólalása végén hozta szóba, hogy 1000 milliárd forintot faragtak le a költségvetési hiányból – amire bekiabáltak az ellenzéki padsorokból –, mindezt megszorítás nélkül, csak „leállítottuk az ipari méretű lopást és pénzszórást, amit műveltek”.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Ezek után jöttek a szokásos napirend előtti felszólalások, ahol Magyar Orbán rakijázásáról azt mondta, ő még így nem látott embert rettegni, letette az esküt a két új fideszes képviselő, Hortay Olivér és Palóc André.

Fotó: Németh Dániel/444

Komoly vihart váltott ki, hogy a Mi Hazánk – a többi képviselővel szemben – nem állt fel, mikor a roma holokausztról emlékeztek meg a képviselők.