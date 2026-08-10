Ülve maradtak a mi hazánkosok, amikor a roma holokausztra emlékeztek a parlamentben, Magyar döbbenetesnek nevezte a történteket

Gyöngyösi István, a Tisza Párt parlamenti képviselője napirend előtti felszólalásban beszélt a roma holokausztra való emlékezés fontosságáról. Az ellenzéki képviselők közbekiabálásai miatt csak kis késéssel, a levezető elnök fegyelmező felszólítása után tudta elkezdeni a felszólalását.

Gyöngyösi arról beszélt, hogy az emlékezés kötelesség, mert a roma holokauszt az egész magyarság tragédiája. Szerinte a gyűlölet nem gázkamrákkal, hanem szavakkal kezdődik. Azt mondta, 82 évvel ezelőtt voltak, akik azt hitték, egy egész népcsoportot el lehet törölni, de tévedtek. „Nem felejtünk, itt vagyunk és emlékezünk”.

Felszólalását a tiszás, fideszes és KDNP-s képviselők állva tapsolták meg, majd egy percig némán emlékeztek az áldozatokra. A Mi Hazánk 6 képviselője azonban végig ülve maradt. Dúró Dóra végig a telefonját nyomkodta, az utolsó másodpercekben pedig Toroczkai László is elővette a mobilját.

Fotó: Németh Dániel/444

Nem sokkal az incidens után Magyar Péter személyes érintettség miatt szót kért, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a mi hazánkosok ülve maradtak. Toroczkai László erre azt mondta, hogy származástól függetlenül minden népirtást elítél, és csak azért nem álltak fel, mert soha nem történt annyi házszabálysértés a parlamentben, mint amióta Magyar a miniszterelnök. Szerinte a megemlékezést házszabályellenesen kérték. „Elegünk van a házszabálysértésekből” – mondta.

A levezető elnök ekkor elvette Toroczkaitól a szót, mert a felszólalása nem felelt meg a házszabálynak. Miután a képviselők szünetre mentek, Bujdosó Andrea tiszás frakcióvezető odament a mi hazánkosokhoz, és indulatosan magyarázott Toroczkainak és Dúrónak.

A szünet után Toroczkai kijelentette, hogy rendkívüli házbizottsági ülést kezdeményeznek a történtek miatt, mert a közös megemlékezésről előzetesen kell egyeztetnie a frakcióknak.