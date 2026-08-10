Magyar Péter Orbán rakijázásáról: Én még így nem láttam embert rettegni

Magyar Péter a parlamentben reagált Orbán Viktor rakijázással feldobott szerbiai mulatozására. A miniszterelnök a tiszás önkény miatt aggódó Bóka Jánosnak adott azonnali válaszában azt mondta, leginkább az alkotmányosság leépítését vezénylő volt miniszterelnök retteg az önkénytől.
„Csak Orbán Viktor Mihály furcsa módon retteg: 10 ezer dolláros vb-jegyekkel Amerikában. És amikor ott már kirettegte magát az önkénytől, akkor elmegy a Mol vezérigazgató-helyettesével és Hatvanpuszta tervezőjével együtt cevapcicit enni Szerbiába egy trombitafesztiválra, és közben pálinkázni egy porcelán piros szívecske alatt. Én még így nem láttam embert rettegni, mint Orbán Viktort.”
Orbánt a hétvégén Világi Oszkárral, a Mol vezérigazgató-helyettesével és Taraczky Dániellel, Hatvanpuszta főtervezőjével is levideózták a szerbiai trombitafesztiválon. Később egy olyan felvétel is előkerült, amin a volt miniszterelnök lehúz egy feles rakiját (szerb szilvapálinkát).