Magyar Péter Orbán rakijázásáról: Én még így nem láttam embert rettegni

POLITIKA

Magyar Péter a parlamentben reagált Orbán Viktor rakijázással feldobott szerbiai mulatozására. A miniszterelnök a tiszás önkény miatt aggódó Bóka Jánosnak adott azonnali válaszában azt mondta, leginkább az alkotmányosság leépítését vezénylő volt miniszterelnök retteg az önkénytől.

„Csak Orbán Viktor Mihály furcsa módon retteg: 10 ezer dolláros vb-jegyekkel Amerikában. És amikor ott már kirettegte magát az önkénytől, akkor elmegy a Mol vezérigazgató-helyettesével és Hatvanpuszta tervezőjével együtt cevapcicit enni Szerbiába egy trombitafesztiválra, és közben pálinkázni egy porcelán piros szívecske alatt. Én még így nem láttam embert rettegni, mint Orbán Viktort.”

Magyar Péter
Fotó: Németh Dániel/444

Orbánt a hétvégén Világi Oszkárral, a Mol vezérigazgató-helyettesével és Taraczky Dániellel, Hatvanpuszta főtervezőjével is levideózták a szerbiai trombitafesztiválon. Később egy olyan felvétel is előkerült, amin a volt miniszterelnök lehúz egy feles rakiját (szerb szilvapálinkát).

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