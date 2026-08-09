Orbán Viktor a Mol vezérigazgató-helyettesével és Hatvanpuszta főépítészével bukkant fel egy szerb fesztiválon

Világi Oszkárral, a Mol vezérigazgató-helyettesével és Taraczky Dániellel, hatvanpuszta főtervezőjével együtt videózták le Orbán Viktort egy szerbiai trombitafesztiválon – posztolta Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró.

Világi Oszkár, Orbán Viktor, Taraczky Dániel Fotó: RINA

Orbánról a szerb RINA hírügynökség készített videót, a beszámolójuk szerint Orbán „láthatóan jókedvűen, barátai társaságában és testőr nélkül sétált az utcákon”. Többen közös képet kértek tőle.

Orbán balján tűnt fel Világi Oszkár szlovákiai magyar milliárdos, aki a dunaszerdahelyi FK DAC 1904 focicsapat többségi tulajdonosa is. Panyi szerint Világi régóta szoros kapcsolatot ápol Orbánnal, barátságuk a kormányváltást is túlélte.

Orbán jobbján a szemüveges férfi pedig Taraczky Dániel, aki Hatvanpuszta mellett számos, közpénzből finanszírozott építkezés közbeszerzési eljárását nyerte meg, és úgyszintén milliárdos lett.

Egy műemléknek számító, hatvanpusztai majorsági épület elbontása miatt Hadházy Ákos panaszt tett a Magyar Építész Kamaránál, amelynek az etikai bizottsága májusban első fokon megállapította, hogy Taraczky jogszabályt és szakmai etikai szabályokat sértett, ezért egy évre felfüggesztették a kamarai tagságát és 800 ezer forintos bírságot szabtak ki rá.