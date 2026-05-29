A hatvanpusztai műemlékrombolás miatt a kamara elmarasztalta az Orbán család építészét

A Magyar Építész Kamara etikai-fegyelmi bizottsága szerint Taraczky Dániel, az Orbán család házi építésze megsértette a jogszabályokat és az etikai kódex előírásait is azzal, hogy elbontotta a hatvanpusztai uradalom műemlék istállóépületeit – írja a Válasz Online.

A május 21-i határozat kimondja, hogy József nádor egykori majorságán teljes egészében elbontottak egy kiemelten védett épületet, Taraczky pedig tervezőként „több rendbeli etikai-fegyelmi vétséget követett el (…), amiket szándékosan, egyúttal gondatlanul valósított meg”. Szerintük nem értékőrző felújítás történt, hanem egy védett klasszicista épület visszafordíthatatlan megsemmisítése.

„Megállapítható, hogy a jogsértés ténye visszafordíthatatlan, amely a fegyelmi felelősség súlyát növeli”

– írták a jelentésben.

A kamara a Citadellát is tervező Taraczky tagságát egy évre felfüggesztette, valamint 800 ezer forint pénzbírság és 115 ezer forint eljárási költség megfizetésére kötelezte.

Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő még tavaly novemberben nyújtott be panaszt a kamarához, de ezt először formai okokból visszautasították, és csak a január 8-i második beadványt fogadták be. Taraczky meghallgatását végül a választások után, április 15-én tartották.

Műemléki védettsége a két juhhodálynak (istállónak) és a magtárnak volt. A beadvány ezek közül az I-es számú hodályra koncentrált, mivel az öncélú műemlékrombolás ténye itt volt a legjobban bizonyítható. Előbb egy mélygarázs miatt bontottak vissza belőle, majd statikai szakvéleményre hivatkozva engedélyezték a részleges bontást – az alapozás egy részének megtartásával –, valamint egy új vendégház építését. A bizottság szerint azonban nem igazolták, hogy a védett épületből akár az előírt alapozási részeket is megtartották volna. Szerintük a tervező a műemléket szándékosan semmisítette meg azzal, hogy olyan funkciókat tervezett, amiket az eredeti épület még nagyobb átalakítással sem tudott volna befogadni.

Hadházy szerint a kamarai döntés azért fontos, mert mostantól hivatalos dokumentum támasztja alá azt az állítást, hogy Orbánék birtokán védett műemléket semmisítettek meg. A lapnak azt mondta, a döntés után újabb feljelentést tesz szándékos műemlékrombolás, illetve az engedélyeket kiadó hivatalnokkal szemben hivatali visszaélés gyanúja miatt.