Orbán lehúzott egy rakiját

Újabb videó került elő a szerbiai trombitafesztiválon mulatozó Orbán Viktorról. A RINA szerb hírügynökség által publikált felvételen a volt miniszterelnök éppen lehúz egy feles rakiját (szerb szilvapálinkát).

Орбан и данас у Гучи на Сабору трубача рока шљивовицу. pic.twitter.com/pUuwpVhDqi — Инжењер 🇷🇸 (@Ortodox_Serb) August 9, 2026

A szerb lap szerint Orbán szombat este a híres szerb zenész, Boban Marković társaságában pálinkázott. A rakija mellett a helyi ételspecialitásokat is megkóstolta.

Orbánt Világi Oszkárral, a Mol vezérigazgató-helyettesével és Taraczky Dániellel, Hatvanpuszta főtervezőjével is levideózták a fesztiválon. A RINA beszámolója szerint Orbán „láthatóan jókedvűen, barátai társaságában és testőr nélkül sétált az utcákon”. Többen közös képet is kértek tőle.